Nouvelle ère à Tottenham : Daniel Levy vend 25 % des parts du club

Des changements majeurs sont en cours dans la structure actionnariale du club londonien de Tottenham. Eight Sports Capital a conclu un accord pour acquérir une participation de 24,99 % dans Enic, la société mère du club. Ces actions sont vendues par les fiducies familiales de Daniel Levy, mais cet accord n'affecte pas le contrôle de la famille Lewis sur le club. Selon Goal.com rapporte .

Selon The Telegraph, Eight Sports Capital Limited a signé vendredi un contrat pour acheter un quart d'Enic Sports and Developments Holdings Limited. Cette participation est vendue via des sociétés appartenant à des fiducies créées au profit des enfants de Daniel Levy. À l'issue de la transaction, la part de Levy dans Enic diminuera à 4,89 %.

Dans son communiqué, Eight Sports Capital a exprimé sa volonté de collaborer avec les actionnaires, la direction et les supporters de Tottenham pour le développement et le succès du club. Cependant, cette annonce a pris par surprise la direction d'Enic et de Tottenham. Les représentants du club ont indiqué qu'ils n'étaient pas au courant d'une telle vente effectuée par la fiducie familiale de Daniel Levy.

Il convient de noter que cette transaction ne modifie pas la direction de Tottenham. La famille Lewis reste propriétaire de la participation majoritaire. La participation minoritaire vendue ne confère pas de droits de vote au conseil d'administration ni de représentation au comité exécutif. La direction du club souligne qu'elle se concentre sur le respect des promesses faites aux supporters à la fin de la saison.