Le combattant de l'UFC Shavkat Rakhmonov se réconcilie avec sa femme

La procédure de divorce engagée entre le combattant de l'UFC Shavkat Rakhmonov et son épouse Guloyim a été interrompue suite à un accord mutuel entre les parties. Cette information a été communiquée par l'avocat Meirman Shekeyev.

Selon l'expert juridique qui a conseillé l'athlète sur cette question, le couple n'est pas officiellement divorcé à l'heure actuelle. De plus, les requêtes précédemment soumises au tribunal ont été retirées.

« J'espère qu'ils parviendront à résoudre tous leurs problèmes. Récemment, Shavkat est devenu père d'une fille. Une fille est une personne particulièrement précieuse pour un homme. Par conséquent, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives dans de telles situations. D'un point de vue juridique, ils sont toujours considérés comme une famille. Ils ont déposé une demande de divorce pour la première fois, mais se sont ensuite réconciliés et ont retiré leurs demandes. La situation reste telle quelle pour le moment », a-t-il déclaré dans une interview.

Pour rappel, Guloyim avait attiré l'attention du public après un accident de la route sur l'autoroute Almaty–Iekaterinbourg à l'été 2025. À la suite de cette tragédie, sa sœur et une amie proche ont perdu la vie.

Fin mars 2026, le tribunal a reconnu Guloyim coupable dans cette affaire et l'a condamnée à cinq ans d'emprisonnement.