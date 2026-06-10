Une ère historique s'est achevée à Manchester City, considéré comme l'hégémon le plus puissant du football européen ces dernières années. La légende du football mondial Pep Guardiola a officiellement mis fin à ses 10 années de succès et de triomphes à la tête des « Citizens ». Lors de sa dernière saison à l'Etihad, l'entraîneur catalan a enrichi le musée du club avec deux trophées prestigieux supplémentaires, portant son total à 20 titres avant de partir au sommet. Cependant, ce grand départ devrait déclencher une révolution sans précédent et un renouvellement radical de l'effectif.

Selon les dernières informations exclusives de la presse sportive européenne, l'un des protégés les plus talentueux de Pep Guardiola, le célèbre entraîneur Enzo Maresca, devrait occuper le trône vacant. Mais Guardiola n'est pas le seul à faire ses adieux à l'équipe cet été. John Stones et Bernardo Silva, qui ont largement contribué aux succès du club, ont déjà officiellement quitté Manchester City. L'influent et fiable The Athletic rapporte que les vents de changement au sein du grand club ne s'arrêteront pas là — 8 autres joueurs de haut niveau devraient être mis sur la liste des transferts ou quitter l'équipe.

La liste des joueurs qui pourraient tomber dans le piège du marché des transferts et dont l'avenir est incertain est assez longue :

Nathan Aké : Le défenseur expérimenté est l'un des premiers candidats à pouvoir quitter l'équipe en raison des plans du nouvel entraîneur.

Nico González : Si la direction de City parvient à conclure le transfert d'Elliot Anderson en provenance de Nottingham Forest, il n'y aura plus de place dans l'effectif pour ce milieu de terrain.

Mateo Kovačić : Avec seulement un an restant sur son contrat, le milieu de terrain croate a manqué la majeure partie de la saison en raison d'une grave blessure et n'est revenu que pour les phases finales. Le club est prêt à se séparer de lui.

Joško Gvardiol : Le compatriote de Kovačić attire l'intérêt sérieux des géants européens, le Bayern Munich et le Real Madrid. Bien qu'il ait été absent pendant 5 mois après une fracture de la jambe en janvier, il a réussi à retrouver sa forme à la fin de la saison et étudie actuellement une nouvelle offre de contrat du club.

Tijjani Reijnders : La star néerlandaise, arrivée de l'AC Milan avec de grands espoirs, pourrait rejoindre l'Atlético Madrid de Diego Simeone après une seule saison.

Omar Marmoush et Rico Lewis : Alors que l'avenir de Marmoush reste incertain, Rico Lewis, le chouchou de Guardiola, est mécontent de son manque de temps de jeu en fin de saison et souhaite poursuivre sa carrière ailleurs.

James Trafford : Le gardien talentueux revenu au club l'été dernier ne veut pas rester dans l'ombre de Donnarumma en tant que numéro deux. Bien que Trafford ait remporté le titre de PL-2 sous Enzo Maresca en 2021, il prendra une décision définitive sur son avenir après la Coupe du Monde.

Une autre bombe sur le marché des transferts qui inquiète les fans est le possible départ du leader de la défense Rúben Diasqui a attiré l'attention du Real Madrid. Il est à noter que le légendaire José Mourinho a récemment pris les commandes du « club royal » pour la deuxième fois et souhaite faire de son compatriote Dias le pilier de la défense madrilène. Il est clair que Manchester City connaîtra une véritable phase de reconstruction dans les mois à venir.

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