Demba Ba nommé directeur sportif d'un club français

·46·Sport
Demba Ba nommé directeur sportif d'un club français

L'ancienne star de la Premier League, connu pour ses buts avec Chelsea et Newcastle United, Demba Ba franchit une nouvelle étape dans sa carrière administrative après sa retraite sportive. L'ancien attaquant de 41 ans a pris le poste de directeur sportif du club français Le Havre. Cette nomination s'inscrit dans le cadre des plans stratégiques du club pour consolider sa position en Ligue 1. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon le communiqué officiel du club, Demba Ba remplace Mathieu Bodmer à ce poste. Pour l'ancien footballeur, il ne s'agit pas seulement d'un nouvel emploi, mais d'un retour dans la ville où il a passé son enfance et son adolescence. La direction du Havre est convaincue que son expérience, tant sur le terrain qu'en dehors, contribuera grandement au développement de l'équipe.

Retour dans sa ville natale

Demba Ba a grandi précisément à Le Havre et y a fait ses premiers pas dans le football. C'est pourquoi la direction du club l'a accueilli comme un « retour à la maison ». « Demba Ba a passé son enfance et sa jeunesse à Le Havre, et il revient maintenant ici. Son expérience et son esprit constructif aideront le club à s'imposer en Ligue 1 », indique le communiqué du club.

Après avoir mis fin à sa carrière professionnelle de footballeur en 2021, l'ancien attaquant a rapidement su s'illustrer dans le domaine du management sportif. Avant de rejoindre Le Havre, il a exercé avec succès les fonctions de directeur sportif au club de Dunkerque en Ligue 2. Son travail de recrutement et sa capacité à gérer l'effectif y ont été hautement appréciés par les experts.

Une riche expérience et de nouveaux objectifs

Au cours de sa carrière, Demba Ba a évolué dans divers championnats, notamment en Angleterre, en Allemagne, en Turquie et en Chine. Son vaste réseau international et sa connaissance du marché des transferts devraient être des facteurs clés pour attirer de nouveaux talents au Havre.

Le Havre ambitionne actuellement de maintenir sa place en division supérieure du championnat de France et de grimper vers le milieu de tableau. Demba Ba est chargé non seulement de façonner l'effectif de l'équipe première, mais aussi de développer l'académie des jeunes et la philosophie sportive globale du club.

Pour rappel, Demba Ba a remporté l'Europa League avec Chelsea et a été considéré comme l'un des attaquants les plus redoutables du championnat anglais. Désormais, il s'efforcera d'appliquer sa riche expérience en dehors du terrain, au sein du système de gestion.

Demba BaLe HavreLigue 1TransfertDirecteur Sportif
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Ruben Dias : Le bruit autour de Cristiano Ronaldo n'est pas une nouveauté pour nousRuben Dias : Le bruit autour de Cristiano Ronaldo n'est pas une nouveauté pour nousAujourd'hui, 14:32Arda Guler s'excuse auprès de son peuple : la Turquie quitte prématurément la Coupe du MondeArda Guler s'excuse auprès de son peuple : la Turquie quitte prématurément la Coupe du MondeAujourd'hui, 14:32Coupe du monde de boxe : 4 boxeurs ouzbeks se qualifient pour la finaleCoupe du monde de boxe : 4 boxeurs ouzbeks se qualifient pour la finaleAujourd'hui, 14:13CDM 2026. Écosse – Maroc 0:1 (regardez le but marqué)CDM 2026. Écosse – Maroc 0:1 (regardez le but marqué)Aujourd'hui, 14:07Le FC Barcelone se presse pour recruter un défenseur talentueux à bas prixLe FC Barcelone se presse pour recruter un défenseur talentueux à bas prixAujourd'hui, 13:58CDM 2026. États-Unis – Australie 2:0 (voir les buts)CDM 2026. États-Unis – Australie 2:0 (voir les buts)Aujourd'hui, 13:47
AnnoncesPartenariat
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?