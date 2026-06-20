Demba Ba nommé directeur sportif d'un club français

L'ancienne star de la Premier League, connu pour ses buts avec Chelsea et Newcastle United, Demba Ba franchit une nouvelle étape dans sa carrière administrative après sa retraite sportive. L'ancien attaquant de 41 ans a pris le poste de directeur sportif du club français Le Havre. Cette nomination s'inscrit dans le cadre des plans stratégiques du club pour consolider sa position en Ligue 1. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon le communiqué officiel du club, Demba Ba remplace Mathieu Bodmer à ce poste. Pour l'ancien footballeur, il ne s'agit pas seulement d'un nouvel emploi, mais d'un retour dans la ville où il a passé son enfance et son adolescence. La direction du Havre est convaincue que son expérience, tant sur le terrain qu'en dehors, contribuera grandement au développement de l'équipe.

Retour dans sa ville natale

Demba Ba a grandi précisément à Le Havre et y a fait ses premiers pas dans le football. C'est pourquoi la direction du club l'a accueilli comme un « retour à la maison ». « Demba Ba a passé son enfance et sa jeunesse à Le Havre, et il revient maintenant ici. Son expérience et son esprit constructif aideront le club à s'imposer en Ligue 1 », indique le communiqué du club.

Après avoir mis fin à sa carrière professionnelle de footballeur en 2021, l'ancien attaquant a rapidement su s'illustrer dans le domaine du management sportif. Avant de rejoindre Le Havre, il a exercé avec succès les fonctions de directeur sportif au club de Dunkerque en Ligue 2. Son travail de recrutement et sa capacité à gérer l'effectif y ont été hautement appréciés par les experts.

Une riche expérience et de nouveaux objectifs

Au cours de sa carrière, Demba Ba a évolué dans divers championnats, notamment en Angleterre, en Allemagne, en Turquie et en Chine. Son vaste réseau international et sa connaissance du marché des transferts devraient être des facteurs clés pour attirer de nouveaux talents au Havre.

Le Havre ambitionne actuellement de maintenir sa place en division supérieure du championnat de France et de grimper vers le milieu de tableau. Demba Ba est chargé non seulement de façonner l'effectif de l'équipe première, mais aussi de développer l'académie des jeunes et la philosophie sportive globale du club.

Pour rappel, Demba Ba a remporté l'Europa League avec Chelsea et a été considéré comme l'un des attaquants les plus redoutables du championnat anglais. Désormais, il s'efforcera d'appliquer sa riche expérience en dehors du terrain, au sein du système de gestion.