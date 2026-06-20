L'Algérie porte plainte auprès de la FIFA concernant l'arbitrage du match contre l'Argentine

Les controverses entourant le match entre l'Argentine et l'Algérie (3:0) lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde se sont déplacées hors du terrain. La Fédération algérienne de football a exprimé son ferme mécontentement face à l'arbitrage et a envoyé une plainte officielle à la FIFA.

Selon les représentants africains, l'arbitre central renommé Simoen Marsinyak a mal interprété les règles disciplinaires tout au long du match et a favorisé l'adversaire.

Crime et châtiment : les revendications du camp algérien

TSA selon les informations diffusées par la publication, les responsables du football algérien estiment que deux stars de l'équipe nationale d'Argentine auraient dû être expulsées (recevoir un carton rouge) :

L'épisode de Lionel Messi : Messi a commis une faute grossière sur le défenseur algérien Aïssa Mandi durant le match, mais l'arbitre n'a pas pris de mesure stricte dans cette situation.

L'épisode d'Alexis Mac Allister : Il est affirmé que Mac Allister a délibérément frappé le milieu de terrain adverse Ibrahim Maza avec le coude lors d'un duel. Les arbitres ont également ignoré cet incident.

Résultat du match et calendrier de la prochaine journée

Bien que les protestations hors terrain se poursuivent, le match s'est terminé par une large victoire de l'équipe d'Argentine sur le score de 3:0. Les prochaines étapes et le calendrier des équipes dans le groupe sont les suivants :

Équipe Résultat J1 Adversaire J2 Objectif et mission Argentine 3 : 0 (Victoire) Autriche Valider prématurément le ticket pour les play-offs Algérie 0 : 3 (Défaite) Jordanie Seule la victoire compte pour maintenir ses chances à la Coupe du Monde

Une évaluation objective de la situation :

Dans la pratique internationale, la FIFA n'annule généralement pas les décisions disciplinaires prises sur le terrain par l'arbitre central (à moins d'une erreur technique flagrante violant les règles du jeu) et ne révise pas le résultat du match. Par conséquent, tout en attendant la réponse à sa plainte, l'équipe nationale d'Algérie devra concentrer toute son attention sur le match décisif à venir contre la Jordanie. Nous suivrons le journal du tournoi !