Une présentatrice démissionne après avoir diffusé une fausse information sur Lionel Messi en direct

La célèbre présentatrice argentine Florencia Peña a été contrainte de quitter son poste après avoir annoncé en direct une information extrêmement sensible et fausse concernant la famille de Lionel Messi pendant le championnat. La déclaration infondée de la journaliste sur le décès du père du footballeur a provoqué une vive indignation et des malentendus, non seulement au sein de la communauté du football, mais aussi au sein de la famille Messi. C'est ce que rapporte Goal.com l'information indique.

L'incident s'est produit lors de l'une des émissions de la chaîne Luzu TV en Argentine. Après la large victoire de l'équipe nationale d'Argentine contre l'Algérie, Peña a soudainement annoncé au public le décès du père de Lionel Messi, Jorge Messi. Elle a présenté cette information comme une « nouvelle urgente », soulignant que le décès était survenu soudainement.

Selon Goal.com, cette fausse information s'est propagée instantanément sur les réseaux sociaux, provoquant la panique parmi les fans de la star d'Inter Miami et de l'équipe nationale d'Argentine. La situation a atteint un point tel que la famille Messi a dû publier un communiqué officiel pour confirmer que Jorge Messi, 68 ans, était en bonne santé.

Réaction de la famille et situation réelle

Les représentants de la famille Messi ont fermement démenti les rumeurs et condamné l'irresponsabilité des médias. Il s'avère que Jorge Messi est effectivement sous surveillance médicale et suit certains traitements, mais que sa vie n'est aucunement menacée. Les membres de la famille ont demandé le respect de leur vie privée durant cette période difficile.

La présentatrice Florencia Peña s'est publiquement excusée après l'incident et a annoncé la fin de sa carrière sur la chaîne Luzu TV. Selon elle, l'erreur n'a pas été commise personnellement par elle, mais par l'équipe de production. Peña a affirmé qu'elle avait considéré l'information reçue pendant le direct comme un fait vérifié.

"Je présente mes excuses sincères à la famille Messi. Je suis très confuse d'avoir été impliquée dans cette erreur. L'équipe de production m'a transmis cette information en direct comme un fait confirmé et je leur ai fait confiance. Néanmoins, j'assume la responsabilité et j'ai décidé de quitter le projet", a écrit la présentatrice sur ses réseaux sociaux.

Cet incident a montré une fois de plus l'importance de la vérification des faits (fact-checking) dans le journalisme moderne. En particulier, les informations concernant la vie privée de stars mondiales comme Lionel Messi exigent une responsabilité accrue de la part des médias. Actuellement, l'équipe nationale d'Argentine et les proches du joueur se concentrent sur leur participation au tournoi et le rétablissement de la santé du membre de la famille.