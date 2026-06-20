Fin des rumeurs : le Real Madrid s'exprime officiellement sur Michael Olise

Le club madrilène Real Madrid a publié un communiqué officiel pour mettre fin aux rumeurs de transfert concernant l'ailier du Bayern Munich , Michael Olise . Le « Club Royal » a fermement souligné qu'il n'a établi aucun contact avec le joueur français, ses agents ou ses représentants.

Le texte du démenti officiel

Le communiqué publié sur le site officiel du club stipule :

« Concernant les informations diffusées par divers médias selon lesquelles notre club s'intéresserait au joueur du Bayern, Michael Olise, le Real Madrid précise qu'il n'a établi aucun contact, direct ou indirect, avec le joueur, ses représentants ou toute personne de son entourage ».

Le respect institutionnel entre le Real et le Bayern

Le géant madrilène a particulièrement reconnu les liens solides établis avec le club munichois au fil des ans :

Confiance mutuelle : Les relations entre les deux clubs sont fondées depuis longtemps sur le respect, la coopération et la confiance.

Éthique des transferts : Le Real a rappelé que son principe de loyauté institutionnelle consiste à mener des négociations directes avec le club actuel dès qu'un intérêt pour un joueur se manifeste.

Regret : La direction du club a exprimé son regret de voir de telles spéculations et inventions, contraires à la réalité, être diffusées dans les médias.

Qui a propagé ces rumeurs ?

Les informations sur ce transfert avaient causé un grand bruit dans la presse sportive. Notamment, les sources et publications prestigieuses suivantes avaient affirmé que le Real manifestait un intérêt sérieux pour Olise :

Fabrizio Romano (insider célèbre) Marca et AS (publications madrilènes) Mundo Deportivo (publication barcelonaise)

Après ce démenti rapide et tranchant du Real Madrid, le bruit entourant le transfert du talentueux ailier français à Madrid a été officiellement clos.