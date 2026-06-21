Bonne nouvelle pour Thomas Tuchel : les cadres de l'Angleterre sont de retour

L'équipe d'Angleterre, après un début réussi en phase de groupes de la Coupe du Monde, a retrouvé des forces importantes avant son prochain match crucial. Marcus Rashford et Declan Rice, rétablis de leurs blessures, sont à nouveau à la disposition de l'entraîneur Thomas Tuchel. Cette nouvelle devrait renforcer les ambitions des « Three Lions » dans le tournoi. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon les informations, les deux joueurs ont participé sans aucune restriction aux entraînements de samedi à Kansas City. Marcus Rashford, qui avait marqué en entrant en jeu lors du premier match contre la Croatie (4-2), avait suivi un programme individuel en raison d'une légère douleur musculaire. Le vice-capitaine Declan Rice avait quant à lui été remplacé prématurément lors du match d'ouverture en raison d'une gêne à la hanche et au genou.

La situation de Saka est plus complexe

Selon le journal The Guardian, si l'état de Rice et Rashford est positif, la situation concernant Bukayo Saka reste préoccupante. La star d'Arsenal ne s'est pas jointe aux entraînements collectifs et s'est limitée à un programme individuel à l'intérieur du bâtiment. Tuchel a souligné qu'il était très peu probable de voir le joueur dans le onze titularisable pour le match contre le Ghana.

Bukayo Saka lutte actuellement contre un problème chronique au tendon d'Achille. Le staff technique et le personnel médical considèrent comme risqué de maintenir le jeune talent sur le terrain pendant 90 minutes. Par conséquent, il est presque certain qu'il débutera sur le banc de touche pour le match de mardi à Boston.

Thomas Tuchel a déclaré lors d'une interview : « Saka essaie de résoudre son problème d'Achille, mais il n'est pas encore prêt à jouer 90 minutes complètes ». Cela montre que l'entraîneur préserve le joueur pour les phases éliminatoires du tournoi. Noni Madueke devrait à nouveau occuper son poste sur l'aile droite.

Selon Goal.com, l'équipe d'Angleterre vise à consolider sa place de leader du groupe G. Le retour de Rashford intensifiera la concurrence avec Anthony Gordon sur l'aile gauche. Quant à Declan Rice, on s'attend à ce qu'il retrouve sa place indispensable au milieu défensif, offrant ainsi plus d'options tactiques à Tuchel.

Dans l'ensemble, la profondeur du banc anglais permet à Tuchel d'effectuer des rotations sans prendre de risques avec ses stars. Le match contre le Ghana pourrait s'avérer décisif pour assurer la qualification pour le tour suivant.