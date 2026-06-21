UFC Vegas 119 : fin du tournoi à Las Vegas — tous les résultats

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UFC Vegas 119 : fin du tournoi à Las Vegas — tous les résultats

Le prochain tournoi UFC Vegas 119 de mixed martial arts s'est achevé à Las Vegas, aux États-Unis. Vous pouvez consulter tous les résultats de cette soirée de combat, riche en knock-outs et en soumissions inattendues, via le tableau spécial suivant.

Résultats complets de la compétition

Vainqueur

Perdant

Round

Méthode de victoire

Manel Kape

Kyoji Horiguchi

Round 3

K.O. technique (TKO)

Navaxo Stirling

Ion Cutelaba

Round 2

K.O. technique (TKO)

Kristian Rodrigues

Haidar Amil

Round 1

Soumission

Murtazali Magomedov

Melsik Bagdasaryan

Round 1

Soumission

Vinicius Oliveira

Andre Fili

Round 2

K.O. technique (TKO)

Kevin Borjas

Andre Lima

Round 3

Décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)

Bias Mesquita

Melissa Mullins

Round 1

Soumission

Mitch Raposo

Allan Nascimento

Round 3

Décision aux points

Gaston Bolanos

Michael Asell

Round 3

Décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Levan Chokheli

Leon Shakhbazyan

Round 1

K.O. technique (TKO)

Luana Santos

Carol Rosa

Round 3

Décision aux points (30-27, 30-27, 30-27)

Shane Collins

Otar Tanzilolovi

Round 3

Décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Rappel du prochain tournoi

Les fans d'UFC n'auront pas à attendre longtemps pour les prochains combats. Le prochain UFC Fight Night est prévu pour le 27 juin de cette année.

UFCLas VegasÉtats-UnisManel KapeKyoji Horiguchi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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