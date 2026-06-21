UFC Vegas 119 : fin du tournoi à Las Vegas — tous les résultats

Le prochain tournoi UFC Vegas 119 de mixed martial arts s'est achevé à Las Vegas, aux États-Unis. Vous pouvez consulter tous les résultats de cette soirée de combat, riche en knock-outs et en soumissions inattendues, via le tableau spécial suivant.

Résultats complets de la compétition

Vainqueur Perdant Round Méthode de victoire Manel Kape Kyoji Horiguchi Round 3 K.O. technique (TKO) Navaxo Stirling Ion Cutelaba Round 2 K.O. technique (TKO) Kristian Rodrigues Haidar Amil Round 1 Soumission Murtazali Magomedov Melsik Bagdasaryan Round 1 Soumission Vinicius Oliveira Andre Fili Round 2 K.O. technique (TKO) Kevin Borjas Andre Lima Round 3 Décision unanime (30-27, 29-28, 29-28) Bias Mesquita Melissa Mullins Round 1 Soumission Mitch Raposo Allan Nascimento Round 3 Décision aux points Gaston Bolanos Michael Asell Round 3 Décision unanime (29-28, 29-28, 29-28) Levan Chokheli Leon Shakhbazyan Round 1 K.O. technique (TKO) Luana Santos Carol Rosa Round 3 Décision aux points (30-27, 30-27, 30-27) Shane Collins Otar Tanzilolovi Round 3 Décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Rappel du prochain tournoi

Les fans d'UFC n'auront pas à attendre longtemps pour les prochains combats. Le prochain UFC Fight Night est prévu pour le 27 juin de cette année.