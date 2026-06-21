UFC Vegas 119 : fin du tournoi à Las Vegas — tous les résultats
Le prochain tournoi UFC Vegas 119 de mixed martial arts s'est achevé à Las Vegas, aux États-Unis. Vous pouvez consulter tous les résultats de cette soirée de combat, riche en knock-outs et en soumissions inattendues, via le tableau spécial suivant.
Résultats complets de la compétition
Vainqueur
Perdant
Round
Méthode de victoire
Kyoji Horiguchi
Round 3
K.O. technique (TKO)
Navaxo Stirling
Ion Cutelaba
Round 2
K.O. technique (TKO)
Kristian Rodrigues
Haidar Amil
Round 1
Soumission
Murtazali Magomedov
Melsik Bagdasaryan
Round 1
Soumission
Vinicius Oliveira
Andre Fili
Round 2
K.O. technique (TKO)
Kevin Borjas
Andre Lima
Round 3
Décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)
Bias Mesquita
Melissa Mullins
Round 1
Soumission
Mitch Raposo
Allan Nascimento
Round 3
Décision aux points
Gaston Bolanos
Michael Asell
Round 3
Décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)
Levan Chokheli
Leon Shakhbazyan
Round 1
K.O. technique (TKO)
Luana Santos
Carol Rosa
Round 3
Décision aux points (30-27, 30-27, 30-27)
Shane Collins
Otar Tanzilolovi
Round 3
Décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)
Rappel du prochain tournoi
Les fans d'UFC n'auront pas à attendre longtemps pour les prochains combats. Le prochain UFC Fight Night est prévu pour le 27 juin de cette année.
…