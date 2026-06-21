Le Japon écrase la Tunisie : la lutte s'intensifie dans le groupe

La deuxième journée du groupe F de la Coupe du Monde s'est achevée. Après la large victoire des Pays-Bas contre la Suède (5:1), l'équipe nationale du Japon a affronté la Tunisie. Lors de ce match disputé au stade Estadio BBVA de Monterrey, au Mexique, les Asiatiques ont dominé largement pour s'imposer sur le score sans appel de 4:0.

Chronologie du match et buts

L'équipe nationale du Japon a pris l'initiative dès le début du match, exerçant une pression constante sur la ligne défensive tunisienne. Cette tactique a rapidement porté ses fruits :

4e minute : Daichi Kamada ouvre le score — 0:1.

31e minute : Ayse Ueda creuse l'écart — 0:2.

69e minute : Jun’ya Ito inscrit le troisième but pour le Japon — 0:3.

84e minute : Ayse Ueda inscrit son deuxième but, signant un doublé et scellant le score final — 0:4.

Situation du classement dans le groupe

Grâce à cette victoire cruciale, le Japon a considérablement amélioré ses chances de qualification pour les phases finales. Actuellement, les Pays-Bas occupent la tête du groupe F avec 4 points, suivis de la Suède avec 3 points. Les prochains matchs détermineront définitivement qui accèdera aux barrages.

Compositions de départ des équipes

Voici la liste des joueurs ayant débuté la rencontre :

Tunisie — Dahman, Rekik, Talbi, Bronn, Valeri, Skiri, Mejbri, Abdi, Saad, Tunekti, Slimane.

Japon — Suzuki, Tomiyasu, Itakura, H. Ito, Doan, Sano, Kamada, Nakamura, J. Ito, Tanaka, Ueda.