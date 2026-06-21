Coupe du Monde de Boxe : deux boxeurs ouzbeks champions

Les finales décisives de la Coupe du Monde organisée par l'organisation "World Boxing" se déroulent actuellement à Guiyang, en Chine. Les représentants de l'Ouzbékistan enregistrent d'excellents résultats et remportent de nouvelles médailles.

La première médaille de la compétition

Dans les combats féminins, Farzona Fozilova, représentant notre pays dans la catégorie des 48 kg, est montée sur le ring pour le combat final. Son adversaire était l'Indienne Jyoti. Dans un affrontement intense, Farzona a manqué un peu de chance et a perdu 0-5, décrochant ainsi la médaille d'argent de la compétition.

Les médailles d'or pour notre équipe nationale

Dans les finales masculines, nos représentants ont déjà réussi à remporter deux médailles d'or :

Abdumalik Halokov (60 kg) : Notre compatriote, champion olympique, a affronté le Brésilien Luiz Gabriel en finale. Halokov a fait preuve d'une technique supérieure, donnant une véritable leçon à son adversaire et remportant la médaille d'or avec une victoire convaincante 5-0.

To‘rabek Habibullayev (90 kg) : To‘rabek devait monter sur le ring contre l'Anglais Isaac Okoh pour le combat final. Cependant, il a été annoncé que l'adversaire ne pouvait pas boxer en raison d'une blessure. Ainsi, Habibullayev a été déclaré vainqueur de la Coupe du Monde sans combat.

Le prochain affrontement attendu

Un autre combat passionnant attend les fans de boxe ouzbeks. Notre représentant Asilbek Jalilov montera sur le ring contre Sanjar Tashkenbay, membre de l'équipe nationale du Kazakhstan, pour le combat décisif pour la médaille d'or.