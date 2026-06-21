William Saliba sur sa défaite en Ligue des Champions et les taquineries des joueurs du PSG

Le défenseur d'Arsenal, William Saliba, s'est confié sur son ressenti après la douloureuse défaite en finale de la Ligue des Champions et sur l'ambiance au sein de l'équipe nationale de France. Pour le membre du club londonien, qui a laissé filer l'opportunité face au Paris Saint-Germain lors d'un match dramatique à Budapest, cette défaite a été l'un des coups les plus durs de sa carrière. Cependant, le joueur a souligné qu'il avait déjà réussi à oublier cet échec. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, la finale entre Arsenal et le Paris Saint-Germain s'est soldée par une victoire des Parisiens 4-3 aux tirs au but. Cette défaite a brisé les rêves des hommes de Mikel Arteta de remporter leur premier trophée européen prestigieux. Le défenseur de 25 ans, William Saliba, a souligné que cette expérience poussera l'équipe à être encore plus forte pour la saison 2026-27.

Blagues en équipe nationale et récupération mentale

Fait intéressant, cinq joueurs du Paris Saint-Germain évoluent avec l'équipe nationale de France. Saliba n'a pas caché que les plaisanteries continuaient lorsqu'il se retrouvait à table avec ses coéquipiers ayant remporté cette finale. Selon lui, les joueurs parisiens lui rappellent souvent le résultat de la finale en le taquinant.

"On en parle parfois avec les cinq Parisiens, on se charrie pendant les repas. Tout cela se passe dans un esprit amical", déclare l'ancien défenseur de Marseille. Saliba a précisé qu'il ne prenait pas ces blagues à cœur et qu'il concentrait toute son attention sur l'atteinte de nouveaux sommets avec l'équipe nationale.

Saliba a expliqué que le fait d'avoir rejoint l'équipe nationale immédiatement après la fin de la saison en club l'a aidé à se rétablir mentalement. La préparation avant la Coupe du Monde est si intense qu'il n'y a plus de temps pour penser aux erreurs passées. Bien que les trois ou quatre premiers jours aient été difficiles, il tend désormais vers de nouveaux objectifs.

Les prochains plans de l'équipe de France

Actuellement, l'équipe de France dirigée par Didier Deschamps occupe la deuxième place du groupe I. Le match contre l'équipe d'Irak le 22 juin pourrait décider du passage en play-offs pour les Français. Si la France gagne et que la Norvège réussit également son match, les "Bleus" valideront prématurément leur ticket pour le tour suivant.

L'état mental de Saliba est crucial pour les supporters d'Arsenal, car il est le pilier central de la ligne défensive de l'équipe. Sa confiance sur la scène internationale et sa capacité à oublier rapidement la défaite en club aideront sans doute le club londonien à aborder la saison prochaine avec encore plus d'ardeur.