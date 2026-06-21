La Tunisie éliminée prématurément de la compétition

L'équipe nationale de Tunisie a subi une lourde défaite face au Japon lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde. Cet échec 0-4 prive les Africains de toute chance, même théorique, d'accéder aux barrages.

Le changement d'entraîneur n'a pas porté ses fruits

Le Mondial a mal commencé pour la Tunisie dès les premiers jours. Les changements internes au sein de l'effectif n'ont pas permis de redresser la barre :

Lors de la première journée, une lourde défaite 1-5 a été enregistrée face à la Suède.

À la suite de cet échec, l'entraîneur principal de l'équipe a été immédiatement remplacé.

Lors de la deuxième journée, l'équipe dirigée par le nouvel entraîneur a concédé une défaite 0-4 face au Japon, restant ainsi sans aucun point.

Situation actuelle du groupe F

À l'issue des deux premières journées, le classement du groupe F se présente comme suit :

Équipe nationale Matchs Points Différence de buts Statut Pays-Bas 2 4 7:3 Leader du groupe Japon 2 4 6:2 Leader du groupe Suède 2 3 6:6 Troisième place Tunisie 2 0 1:9 Dernière place (éliminée)

Dernier adversaire : les Pays-Bas

Lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes, la Tunisie affrontera les Pays-Bas, l'un des leaders du groupe.

Les « Oranje » ont précédemment fait match nul 2-2 contre le Japon et ont écrasé la Suède 5-1. Pour la Tunisie, ce match servira à sauver l'honneur et à quitter la compétition avec dignité.