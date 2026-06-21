La Tunisie éliminée prématurément de la compétition

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La Tunisie éliminée prématurément de la compétition

L'équipe nationale de Tunisie a subi une lourde défaite face au Japon lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde. Cet échec 0-4 prive les Africains de toute chance, même théorique, d'accéder aux barrages.

Le changement d'entraîneur n'a pas porté ses fruits

Le Mondial a mal commencé pour la Tunisie dès les premiers jours. Les changements internes au sein de l'effectif n'ont pas permis de redresser la barre :

  • Lors de la première journée, une lourde défaite 1-5 a été enregistrée face à la Suède.

  • À la suite de cet échec, l'entraîneur principal de l'équipe a été immédiatement remplacé.

  • Lors de la deuxième journée, l'équipe dirigée par le nouvel entraîneur a concédé une défaite 0-4 face au Japon, restant ainsi sans aucun point.

Situation actuelle du groupe F

À l'issue des deux premières journées, le classement du groupe F se présente comme suit :

Équipe nationale

Matchs

Points

Différence de buts

Statut

Pays-Bas

2

4

7:3

Leader du groupe

Japon

2

4

6:2

Leader du groupe

Suède

2

3

6:6

Troisième place

Tunisie

2

0

1:9

Dernière place (éliminée)

Dernier adversaire : les Pays-Bas

Lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes, la Tunisie affrontera les Pays-Bas, l'un des leaders du groupe.

Les « Oranje » ont précédemment fait match nul 2-2 contre le Japon et ont écrasé la Suède 5-1. Pour la Tunisie, ce match servira à sauver l'honneur et à quitter la compétition avec dignité.

Équipe nationale de TunisieJaponÉquipe nationale de SuèdePays-Bas
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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