La Tunisie éliminée prématurément de la compétition
L'équipe nationale de Tunisie a subi une lourde défaite face au Japon lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde. Cet échec 0-4 prive les Africains de toute chance, même théorique, d'accéder aux barrages.
Le changement d'entraîneur n'a pas porté ses fruits
Le Mondial a mal commencé pour la Tunisie dès les premiers jours. Les changements internes au sein de l'effectif n'ont pas permis de redresser la barre :
Lors de la première journée, une lourde défaite 1-5 a été enregistrée face à la Suède.
À la suite de cet échec, l'entraîneur principal de l'équipe a été immédiatement remplacé.
Lors de la deuxième journée, l'équipe dirigée par le nouvel entraîneur a concédé une défaite 0-4 face au Japon, restant ainsi sans aucun point.
Situation actuelle du groupe F
À l'issue des deux premières journées, le classement du groupe F se présente comme suit :
Équipe nationale
Matchs
Points
Différence de buts
Statut
2
4
7:3
Leader du groupe
Japon
2
4
6:2
Leader du groupe
Suède
2
3
6:6
Troisième place
Tunisie
2
0
1:9
Dernière place (éliminée)
Dernier adversaire : les Pays-Bas
Lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes, la Tunisie affrontera les Pays-Bas, l'un des leaders du groupe.
Les « Oranje » ont précédemment fait match nul 2-2 contre le Japon et ont écrasé la Suède 5-1. Pour la Tunisie, ce match servira à sauver l'honneur et à quitter la compétition avec dignité.
…