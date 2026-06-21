CDM 2026 : Calendrier des matchs des groupes G et H aujourd'hui

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CDM 2026 : Calendrier des matchs des groupes G et H aujourd'hui

La Coupe du Monde entre dans sa phase décisive. Aujourd'hui, dans la nuit du 21 au 22 juin, les prochains matchs des groupes G et H auront lieu.

Matchs du groupe G

Dans ce quartet, des représentants de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie et de l'Afrique s'affronteront :

Matchs du groupe H

Dans le groupe H, l'Espagne, l'un des favoris au titre, ainsi que des représentants d'Amérique latine et d'Afrique entreront sur le terrain :

  • 21:00. Espagne — Arabie Saoudite

  • 03:00. Uruguay — Cap-Vert

Ces rencontres sont cruciales pour définir le rapport de force dans le groupe et clarifier les chances des équipes luttant pour la qualification au tour suivant.

BelgiqueIranNouvelle-ZélandeÉgypteEspagne
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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