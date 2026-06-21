L'élan de Jude Bellingham et de l'équipe d'Angleterre à la Coupe du Monde 2026

La jeune étoile de l'équipe d'Angleterre, Jude Bellingham, démontre ses véritables capacités de leader dès le début de la Coupe du Monde 2026. Lors d'un match acharné contre la Croatie, le milieu de terrain du Real Madrid a non seulement marqué le but de la victoire, mais a également prouvé une fois de plus qu'il représente un danger sérieux pour ses adversaires. Le match, disputé dans un stade fermé à Dallas, s'est transformé en un véritable spectacle pour Bellingham sous les acclamations des supporters anglais. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

En seconde période, Jude Bellingham a conclu une magnifique passe d'Elliot Anderson par une course puissante sur l'aile droite. Ce but a permis à l'Angleterre de mener 3-2 et a donné un avantage psychologique à l'équipe. Selon Goal.com, Bellingham s'est nettement distingué des autres joueurs par sa force physique, sa vitesse et sa détermination à gagner.

Thomas Tuchel et la concurrence au sein de l'effectif

Fait intéressant, quelques jours avant le début du tournoi, la titularisation de Bellingham était remise en question. Le sélectionneur national Thomas Tuchel a souligné à plusieurs reprises que la concurrence entre Jude Bellingham et Morgan Rogers d'Aston Villa était ouverte. En novembre, lors du match contre la Serbie, le technicien allemand avait même préféré Rogers. Cette situation et certaines déclarations tranchantes de l'entraîneur dans la presse avaient alimenté des rumeurs de tensions dans sa relation avec Bellingham.

Lors de la première mi-temps contre la Croatie, le milieu de terrain anglais a eu du mal à contrôler le jeu. Bien que les Anglais aient frappé davantage au but, les Croates, menés par Luka Modric, ont dominé en termes de possession et de précision des passes. On ignore ce qui a été dit dans les vestiaires à la mi-temps, mais selon l'adjoint Anthony Barry, le jeu de la première période a été « complexe et confus ».

Le caractère exceptionnel de Bellingham

L'aspect le plus important du jeu de Bellingham est sa grande confiance en soi et sa capacité à changer le cours du match à tout moment. Bien que l'Angleterre compte des stars expérimentées comme Harry Kane, candidat sérieux au Ballon d'Or, c'est Bellingham qui apporte une agressivité et un esprit victorieux particuliers à l'équipe. Sa performance éclatante de 15 minutes à Dallas pourrait définir la trajectoire de tout le tournoi.

Lors de la conférence de presse d'après-match, Thomas Tuchel a admis qu'il avait été difficile de laisser Rogers sur le banc. Cependant, le résultat de Bellingham sur le terrain a montré que le choix de l'entraîneur était le bon. Désormais, le fait que Bellingham soit dans une telle forme sportive est une mauvaise nouvelle pour les adversaires de l'Angleterre. Il ne se contente pas de conclure les attaques, il entraîne toute l'équipe avec lui.

Cette victoire a renforcé les ambitions de l'Angleterre pour la Coupe du Monde. Après une saison réussie avec le Real Madrid, le fait que Jude Bellingham prenne le leadership au sein de l'équipe nationale ravive l'espoir d'un titre tant attendu par les fans du football anglais.