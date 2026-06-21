Coupe du Monde 2026 : Tensions majeures au sein de l'équipe du Portugal

Le match nul inattendu (1:1) contre la RD Congo lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde a considérablement exacerbé les tensions autour de l'équipe nationale du Portugal. Actuellement, une atmosphère instable règne dans le camp de l'équipe en raison de conflits sur les réseaux sociaux et de pressions internes.

Captures d'écran falsifiées et erreur de Georgina Rodríguez

Après le match décevant, une fausse conversation, prétendument appartenant à Madalen Aragao, la petite amie du milieu de terrain Joao Neves, s'est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.

Dans cette fausse discussion, un utilisateur a écrit sous la publication d'Aragao :

« Ton copain est un idiot. Dis-lui qu'il doit passer le ballon à Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur de tous les temps ».

Dans la capture d'écran falsifiée, Aragao aurait répondu :

« Dis à ton capitaine qu'il est temps de prendre sa retraite. Il est beaucoup trop égocentrique ».

Selon les enquêtes des médias, cette conversation n'a jamais eu lieu et l'image a été créée via Photoshop ou l'intelligence artificielle. Cependant, plusieurs grandes publications, dont le célèbre compte Record Mexico ont diffusé cette fausse information comme étant réelle.

La situation a été aggravée lorsque Georgina Rodríguez, la compagne de Ronaldo, a vu le post et y a laissé un commentaire ironique : « Wow ! La nouvelle génération est incroyable ! »

Suite à cela, des milliers de fans inconditionnels de Ronaldo ont lancé des attaques massives sur les pages Instagram de Joao Neves et de sa petite amie. De l'autre côté, Georgina elle-même a été tournée en dérision par les internautes pour avoir cru à la capture d'écran mensongère.

Pressions familiales : les critiques de Katia Aveiro

Peu avant ce conflit, Katia Aveiro, la sœur de Cristiano Ronaldo, avait également accusé le milieu de terrain Bruno Fernandes de passivité dans le jeu. Cette déclaration a renforcé les sentiments négatifs envers les membres de l'équipe sur les réseaux sociaux et a affecté le moral des joueurs.

Atmosphère tendue avant le match contre l'Ouzbékistan

En résumé, il n'y a aucune sérénité interne dans le camp du Portugal avant d'affronter l'équipe nationale d'Ouzbékistan le 23 juin. Les hommes de Fabio Cannavaro pourraient tirer profit de l'instabilité psychologique de leur adversaire sous pression lors de ce match crucial.