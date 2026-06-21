Le retour de Neymar : la star brésilienne attendue face à l'Écosse

L'équipe nationale du Brésil a reçu une excellente nouvelle avant le match décisif de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Le leader et star de l'équipe, Neymar, s'est remis de sa blessure et a repris les entraînements collectifs. L'attaquant expérimenté, qui a manqué les deux premiers matchs du tournoi en raison de problèmes au mollet, devrait participer à la rencontre contre l'Écosse. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com.

Samedi, au centre d'entraînement du New Jersey, Neymar a commencé des exercices de travail avec le ballon. Cette situation a suscité un grand espoir parmi les supporters brésiliens, car la « Seleção » rencontrait des difficultés notables en attaque sans son numéro 10. Selon Goal.com, le joueur a terminé avec succès la dernière phase de sa rééducation.

La décision d'Ancelotti et le processus de récupération

Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a fait une déclaration officielle sur l'état de Neymar après la victoire contre Haïti. Bien que le technicien italien protège sa star, il a confirmé que le moment était venu pour son retour. Selon le plan, l'attaquant de 34 ans rejoindra les entraînements tactiques complets de l'équipe dès lundi.

"Neymar s'entraînera individuellement demain, et avec toute l'équipe lundi. Il sera prêt pour le match contre l'Écosse", a déclaré Ancelotti. Cette nouvelle est cruciale pour le Brésil, non seulement tactiquement mais aussi psychologiquement. Bien que l'équipe compte des joueurs talentueux comme Vinicius Junior et Matheus Cunha, la créativité et l'expérience de Neymar sont d'une importance capitale.

Pour rappel, Neymar avait été diagnostiqué avec une élongation du muscle du mollet de second degré. Les premières prévisions indiquaient un temps de récupération allant jusqu'à trois semaines, mais l'organisme du joueur a récupéré plus rapidement que prévu. Il est accompagné lors des entraînements par le défenseur Alex Sandro.

La situation du groupe et le chemin vers un sixième titre

Le Brésil domine actuellement le groupe C avec quatre points. Après un nul contre le Maroc et une victoire convaincante contre Haïti, les cinq fois champions du monde ont presque assuré leur place pour les play-offs. Un nul contre l'Écosse suffirait pour passer au tour suivant, mais avec Neymar, l'équipe ambitionne de terminer première du groupe.

Le retour de Neymar pourrait être l'un des facteurs clés pour le Brésil sur le chemin de son sixième titre mondial. Ce Mondial, qui se déroule sur les terrains d'Amérique du Nord, est considéré comme l'une des dernières chances pour l'attaquant emblématique. Sauf imprévu, les supporters pourront à nouveau admirer la magie de Neymar lors du match qui aura lieu mercredi à Miami.