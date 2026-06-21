Marcelo Bielsa mécontent des interruptions à la Coupe du Monde 2026

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Uruguay, Marcelo Bielsa, a exprimé des critiques concernant les interruptions lors des matchs de la Coupe du Monde 2026.

L'entraîneur a affirmé qu'en raison des arrêts supplémentaires, les rencontres sont pratiquement divisées en quatre parties, ce qui affecte le rythme et le flux habituel du football.

« Les matchs sont divisés en quatre parties. Cela modifie les règles habituelles du football. De telles interruptions n'apportent aucun bénéfice, au contraire, elles nuisent à la dynamique », a déclaré Bielsa.