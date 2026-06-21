Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne, Luis de la Fuente, a réagi au buzz entourant Lamine Yamal, la jeune étoile du FC Barcelone et de la sélection. Le technicien estime qu'il est une grave erreur de comparer le talent de 18 ans à des légendes du football comme Lionel Messi et Diego Maradona. Selon l'entraîneur, de tels parallèles pourraient nuire au développement du jeune joueur. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, bien que De la Fuente évite de comparer Lamine Yamal aux icônes du football, il reconnaît son talent exceptionnel. L'entraîneur a placé le savoir-faire du jeune ailier au même niveau que de grandes figures du monde de l'art, telles que Michel-Ange et Salvador Dalí. Il a souligné que pour des « génies » comme Yamal, des actions qui semblent surnaturelles pour les gens ordinaires sont tout à fait normales.

Génie et phase de développement

« Ce serait une erreur de le comparer à quelqu'un. Il n'a que 18 ans, il est en plein processus de développement et de croissance. Nous devons lui permettre de suivre son propre chemin. Les joueurs comme Lamine, qui se distinguent des autres, sont prêts à supporter n'importe quelle pression. Ils sont considérés comme des génies, à l'instar de Michel-Ange », a déclaré le coach espagnol lors d'une conférence de presse.

Actuellement, l'équipe nationale d'Espagne se prépare pour le match contre l'Arabie Saoudite. L'attention principale de l'équipe est portée sur l'état physique de Yamal. En convalescence après une blessure musculaire contractée en avril, le joueur n'a joué que 20 minutes lors du match contre le Cap-Vert. Bien que les supporters et les experts souhaitent le voir dans le onze titulaire, l'entraîneur privilégie la prudence.

Lamine Yamal a lui-même admis qu'il n'était pas encore prêt à jouer 90 minutes à pleine puissance. Luis de la Fuente a déclaré que le temps de jeu de l'ailier lors du prochain match sera déterminé en fonction des indicateurs médicaux et de la situation du match. Selon lui, il est crucial de maintenir l'équilibre entre la santé du joueur et son apport à l'équipe.

L'ambiance au sein de l'équipe

S'exprimant sur l'ambiance interne du camp de la sélection, l'entraîneur a affirmé que l'attention massive portée à Yamal n'affecte pas négativement les autres joueurs expérimentés. Il a précisé que l'équipe est soudée et que tous les joueurs comprennent correctement le rôle de la jeune étoile. Bien que l'équipe ait été légèrement affectée par le match nul lors de la première rencontre, les critiques motivent davantage les joueurs.

L'équipe nationale d'Espagne vise la victoire face à l'Arabie Saoudite pour rétablir sa position. L'entrée en jeu de Lamine Yamal et sa performance restent au centre de l'attention, non seulement en Espagne, mais pour toute la communauté footballistique mondiale. Le staff technique s'efforce de ne pas mettre en danger la santé du jeune talent.