C'est une grande joie dans la famille de la légende du football mondial Cristiano Ronaldo. Le fils aîné du footballeur, Cristiano Ronaldo Jr, a célébré ses 16 ans de manière unique entouré de ses proches. Bien que son père participe actuellement à des compétitions importantes avec l'équipe nationale du Portugal, les membres de la famille ont organisé une journée inoubliable pour le jeune footballeur. C'est ce que rapporte Goal.com.

L'événement a été organisé avec faste par Georgina Rodriguez. Cette soirée dans le jardin a été enrichie par une fête au bord de la piscine et divers jeux intéressants. Selon Goal.com, des compétitions de sumo et des stations de jeux de style carnaval ont été organisées pour les invités. Le repos au bord de la piscine sous le soleil a plu à tous les participants.

L'un des aspects les plus remarquables de l'événement a été le buffet festif. Georgina a présenté aux invités plusieurs types de paella, l'un des meilleurs plats de la cuisine méditerranéenne. De plus, au lieu du gâteau d'anniversaire traditionnel, une immense tour de donuts a été préparée. Cette gourmandise insolite était décorée d'inscriptions bleues et du chiffre « 16 » argenté.

Félicitations et émotions de la famille

Georgina Rodriguez a publié un message touchant sur ses réseaux sociaux à l'occasion de l'anniversaire de son fils. « Même si tu mesures presque 2 mètres, tu resteras toujours mon petit garçon. Je te souhaite amour, santé et succès. Tes parents et tes frères et sœurs t'aiment énormément », a-t-elle écrit.

Cristiano Ronaldo n'a pas non plus oublié de féliciter son fils. Le quintuple Ballon d'Or a partagé une nouvelle photo avec son fils via Instagram Stories, ajoutant un commentaire court mais significatif : « Joyeux anniversaire, mon fils ! Ton père t'aime ». À ce moment-là, le footballeur se préparait pour le prochain match au camp de l'équipe nationale du Portugal.

La visite d'un groupe de mariachis a apporté une atmosphère particulière à la fête. Les musiciens ont interprété des chansons spéciales pour Cristiano Jr. Bien que le jeune footballeur ait été un peu timide face à cette attention, il a posé pour des photos souvenirs avec le groupe. Tous les invités étaient de bonne humeur tout au long de la soirée.

Malgré la joie des parents, l'attention de la famille du footballeur s'est tout de même portée sur les événements sur le terrain. L'anniversaire a coïncidé avec le match du Portugal contre la République démocratique du Congo dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Le petit Ronaldo et ses amis ont suivi le match avec attention, mais le score de match nul 1-1 a légèrement affecté l'ambiance festive.

Actuellement joueur à l'académie d'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo Jr aspire à être un successeur digne de son père. Ses 16 ans sont considérés comme une étape importante sur le chemin vers le football professionnel. Les fans de football ouzbeks partagent également la joie de cette famille étoilée sur les réseaux sociaux en laissant des commentaires positifs.