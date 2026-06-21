Conflit entre Endrick et Carlo Ancelotti ? Le prodige brésilien dément les rumeurs

Endrick, jeune star de l'équipe nationale du Brésil et du Real Madrid, a apporté des précisions suite aux diverses rumeurs concernant son temps de jeu limité au début de la Coupe du Monde. Alors que les mèmes sur un possible malentendu entre le joueur et l'entraîneur Carlo Ancelotti se multipliaient sur les réseaux sociaux, l'attaquant de 19 ans a souligné que sa relation avec le coach était excellente. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

L'absence d'Endrick lors du match contre le Maroc (1-1) dans le cadre de la Coupe du Monde a suscité d'importants débats parmi les supporters. Sur la plateforme X (anciennement Twitter), les utilisateurs ont commencé à publier des posts humoristiques suggérant qu'Ancelotti « n'aimait pas » le jeune talent. Cependant, lors du match contre Haïti (3-0), l'attaquant, entré en cours de jeu, a prouvé que ces affirmations étaient sans fondement.

Selon Goal.com, Endrick a déclaré avoir travaillé avec Carlo Ancelotti au Real Madrid pendant un an et bien comprendre le style de l'entraîneur. Selon lui, le coach privilégie toujours les intérêts de l'équipe plutôt que les intérêts personnels, ce qui constitue la bonne stratégie.

Confiance entre l'entraîneur et le joueur

« J'ai eu la chance de travailler avec lui au Real Madrid. Peu importe que je joue 5, 10 ou 15 minutes sur le terrain, il sait très bien de quoi je suis capable. Ancelotti prend la meilleure décision pour toute l'équipe, et non pour les supporters ou un joueur en particulier. Je suis heureux qu'il soit ici, avec l'équipe nationale », déclare Endrick.

Entré à la 63e minute à la place de Matheus Cunha lors du match contre Haïti, Endrick a été très chaleureusement accueilli par les supporters. Bien que son but ait été annulé pour hors-jeu, l'activité et la passion de l'attaquant ont été hautement appréciées par les experts. Il a exprimé sa volonté de tout donner à chaque match.

De son côté, Carlo Ancelotti aborde le développement de la jeune star avec prudence. L'entraîneur expérimenté a souligné qu'Endrick était patient et que son heure viendrait. Selon le coach, la famille du joueur influence également positivement sa carrière, ce qui est un facteur crucial pour le jeune joueur.

« Endrick est un talent exceptionnel. Je le ferai entrer sur le terrain au moment opportun. Il sera une figure importante pour le Brésil lors de cette Coupe du Monde et des suivantes. Il est très mature pour son âge et ne se précipite pas », a ajouté Ancelotti.

L'équipe nationale du Brésil poursuit actuellement ses matchs de phase de groupes. Les supporters et les experts espèrent voir Endrick débuter lors des prochaines rencontres, car son entrée apporte une dynamique particulière à la ligne d'attaque de l'équipe.