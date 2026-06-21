Leah Williamson, star d'Arsenal et de l'Angleterre, partage des photos de sa vie privée

Leah Williamson, capitaine d'Arsenal et de l'équipe nationale féminine d'Angleterre, a partagé des moments joyeux de sa vie privée avec ses fans. L'une des figures les plus emblématiques du football a publié un message émouvant sur les réseaux sociaux à l'occasion du 28e anniversaire de sa compagne, le mannequin américain Elle Smith. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, la joueuse a publié une série de photos sincères sur sa page Instagram, accompagnées d'une légende courte et douce : « Joyeux anniversaire, mon amour ». Ces clichés montrent le couple lors de moments de détente hors du terrain, suscitant rapidement de nombreux commentaires chaleureux de la part des supporters et de ses coéquipières.

Cette ambiance festive a offert une pause bienvenue à Williamson durant une saison particulièrement difficile. La défenseure expérimentée lutte récemment contre des blessures successives, ce qui a sérieusement impacté sa participation tant en club qu'en équipe nationale. Ces moments de bonheur personnel devraient l'aider dans son rétablissement mental.

Blessures et processus de récupération

L'année en cours a été physiquement éprouvante pour Leah Williamson. Elle a manqué le début de la saison en raison de problèmes au genou et au mollet. Après son retour sur le terrain, elle a été à nouveau écartée suite à une blessure inattendue aux muscles ischio-jambiers. Bien qu'elle ait été convoquée pour les matchs qualificatifs cruciaux de l'Angleterre contre l'Espagne et l'Ukraine, elle a dû quitter le groupe à cause de sa blessure.

Actuellement, l'entraîneuse d'Arsenal Renee Slegers et le staff médical de l'équipe d'Angleterre surveillent de près l'état de la joueuse. Les spécialistes contrôlent prudemment sa charge physique pour éviter toute complication future. Grace Fisk, défenseure de West Ham, a été appelée en équipe nationale pour la remplacer.

Malgré cela, il n'y a aucune inquiétude concernant l'avenir de Williamson à Arsenal. Au début de l'année, le club a annoncé la signature d'un nouveau contrat à long terme avec sa joueuse formée au club et leader. La défenseure, qui évolue chez les « Gunners » depuis son enfance, est considérée comme le cœur et le pilier principal de l'équipe.

Dans le cadre de sa stratégie de rétention des joueuses clés, la direction d'Arsenal a également prolongé les contrats de joueuses expérimentées comme Steph Catley et Kim Little, aux côtés de Williamson. L'objectif du club est de bâtir un effectif stable capable de lutter pour les titres nationaux et en Ligue des Champions pour la saison 2026-27.