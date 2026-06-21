Lamine Yamal succède à Lionel Messi : les éloges de l'entraîneur de l'Arabie Saoudite

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Lamine Yamal succède à Lionel Messi : les éloges de l'entraîneur de l'Arabie Saoudite

La jeune étoile du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, continue d'étonner la communauté footballistique mondiale. Les performances et le niveau de jeu de l'ailier de 18 ans font de lui, aux yeux de nombreux experts, l'héritier de la légende Lionel Messi. Le dernier hommage vient de Georgios Donis, sélectionneur de l'Arabie Saoudite. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Lors d'une interview avant le prochain affrontement entre l'Espagne et l'Arabie Saoudite, Donis a qualifié le jeune talent de plus grand prodige de l'époque actuelle. Selon Goal.com, en analysant les matchs de Lamine Yamal avec le FC Barcelone, l'entraîneur a souligné qu'il commençait à combler le vide laissé par Lionel Messi de la manière la plus appropriée.

Maturité et intelligence : l'atout majeur de Yamal

Selon Georgios Donis, ce qui distingue Lamine Yamal des autres jeunes footballeurs n'est pas seulement sa technique ou sa vitesse, mais sa vision du jeu et sa compréhension tactique. L'entraîneur a précisé qu'un tel niveau d'intelligence footballistique est généralement réservé aux joueurs chevronnés ayant des années d'expérience.

"Je n'ai jamais vu un autre footballeur de cet âge capable de faire une telle différence, jouant avec une telle qualité et une telle maturité. Pour moi, le plus important n'est pas son talent, mais le fait qu'il sache exactement quoi faire dans chaque situation. C'est précisément ce qui le distingue des autres", a ajouté le coach saoudien.

S'appuyant sur son expérience, Donis a affirmé qu'il était tout à fait justifié de comparer Lamine Yamal à Lionel Messi. Il s'est souvenu d'avoir affronté le FC Barcelone et Lionel Messi lorsqu'il dirigeait le club chypriote APOEL. Selon l'entraîneur, l'impact que la star argentine avait à l'époque est visible aujourd'hui dans les actions de Yamal.

La progression rapide de Lamine Yamal est considérée comme un cadeau non seulement pour le FC Barcelone, mais pour le monde entier du football. Les occasions dangereuses qu'il crée et les buts qu'il marque à chaque match ont déjà fait de lui l'un des attaquants les plus redoutables d'Europe.

Aujourd'hui, le public du football ne doute pas que le jeune ailier devienne, comme Lionel Messi, un multiple Ballon d'Or. La reconnaissance d'experts expérimentés comme Georgios Donis témoigne de la place élevée que Lamine Yamal occupe désormais dans la hiérarchie du football mondial.

Lamine YamalFC BarceloneLionel MessiEspagneFootball
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Nodirbek Razzokov
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