Le défenseur de l'équipe nationale du Portugal, Diogo Dalot, a détaillé la manière dont l'équipe gère la pression et les critiques entourant le capitaine Cristiano Ronaldo pendant la Coupe du Monde. Selon le joueur de Manchester United, l'atmosphère interne reste stable malgré le bruit extérieur. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Il est connu que le match nul 1-1 du Portugal contre la RD Congo a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. De nombreux experts, dont Thierry Henry, ont souligné qu'il fallait privilégier le succès collectif plutôt que les records personnels de Ronaldo. Cependant, selon Goal.com, l'équipe dirigée par Roberto Martinez s'était préparée à ce scénario.

Une protection planifiée

Diogo Dalot a souligné qu'avant le début du Mondial, les membres de l'équipe avaient tenu une réunion spéciale pour discuter des futures attaques sur les réseaux sociaux. Cette conversation a aidé les joueurs à se préparer mentalement et à ne pas se laisser distraire par des facteurs externes.

"C'est très simple. Dans le vestiaire, avant même d'arriver à la Coupe du Monde, nous avons eu l'occasion de discuter en détail de ces critiques et des réseaux sociaux. C'était comme si nous savions que tout cela allait arriver. Avec un joueur légendaire comme Cristiano dans l'effectif, nous devions être plus préparés que jamais", a expliqué Dalot.

Selon le défenseur, la pression extérieure n'a pas pu affaiblir la solidarité interne. Au contraire, les joueurs se sont davantage serrés les coudes dans le but de remporter leur première Coupe du Monde. Ils sont conscients que la plupart des critiques sont infondées, injustes ou excessivement exagérées.

L'expérience de 20 ans de Ronaldo

Pour Cristiano Ronaldo, qui a aujourd'hui 41 ans, une telle attention n'est pas nouvelle. L'attaquant d'Al-Nassr est au centre de l'attention en tant que star principale de l'équipe nationale du Portugal depuis plus de vingt ans. Dalot a noté que c'est précisément l'expérience du capitaine qui apporte du calme à l'équipe.

"Tout le monde sait à quel point Cristiano gère bien les critiques. Il a plus de 20 ans d'expérience en équipe nationale. Il inspire confiance à l'équipe et explique que ce genre de commentaires fait partie du jeu. Lorsque nous participons au plus grand tournoi du monde, ces situations sont naturelles", déclare le défenseur.

Pour les fans de football ouzbeks, le phénomène Cristiano Ronaldo a toujours été fascinant. Chacun de ses gestes est discuté passionnément non seulement en Europe, mais aussi dans notre région. Cette déclaration de Dalot prouve une fois de plus que l'équipe nationale du Portugal est prête à protéger son leader en toutes circonstances.