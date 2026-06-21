Le président brésilien plaisante sur Neymar blessé : le footballeur en télétravail

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a réagi à la situation de l'attaquant de l'équipe nationale Neymar, le qualifiant de premier joueur « en télétravail » de l'histoire du football. Le chef d'État a plaisanté sur l'état de la star, contrainte de suivre la Coupe du Monde 2026 depuis les tribunes en raison d'une blessure. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Lors d'une intervention à Belo Horizonte, le président a discuté avec un jeune supporter. Lorsque l'enfant a décrit Neymar comme le meilleur joueur actuel de la « Seleção », Lula da Silva a attiré l'attention sur la condition physique de l'attaquant de 34 ans et son absence sur le terrain. Selon Globo, le président a rappelé une plaisanterie populaire circulant sur les réseaux sociaux.

« Hier, j'ai lu quelque chose d'intéressant sur Internet : Neymar serait le premier footballeur au monde à avoir reçu une convocation en 'home office'. Bientôt, nous devrons peut-être composer une équipe nationale de 11 Pelé grâce à l'intelligence artificielle », a déclaré le dirigeant brésilien en riant.

Blessure et processus de récupération

Actuellement sous les couleurs du club de Santos, Neymar a manqué les premiers matchs de la Coupe du Monde en raison d'une blessure de second degré aux muscles du mollet. Il suit actuellement des entraînements de récupération séparément du groupe dans l'État du New Jersey. Le staff médical brésilien met tout en œuvre pour le remettre sur pied avant la phase décisive du tournoi.

Pour rappel, l'équipe nationale du Brésil ambitionne de remporter son sixième titre mondial lors de ce Mondial organisé en Amérique du Nord. Bien que Neymar soit considéré comme le leader principal de l'équipe, ses blessures fréquentes suscitent divers débats parmi les supporters et la direction.

Le passé de Lula da Silva avec les footballeurs

Ce n'est pas la première fois que le président s'exprime de manière tranchante ou humoristique sur les stars brésiliennes. En 2006, Lula da Silva avait exprimé des doutes sur la condition physique du légendaire Ronaldo Nazario (Il Fenomeno). À l'époque, lors d'une conversation avec l'entraîneur Carlos Alberto Parreira, il avait interrogé sur les rumeurs qualifiant Ronaldo de « gros ».

Cet incident avait dégénéré en un conflit majeur, Ronaldo ayant répondu vivement au président en rappelant les rumeurs sur la consommation d'alcool de ce dernier. Dans la situation actuelle, aucune réaction officielle de Neymar face à la plaisanterie du président n'a encore été communiquée.

Les résultats futurs de la Seleção dépendront en grande partie du retour de Neymar et de sa forme sportive. Les supporters espèrent que le « télétravail » prendra fin et que l'attaquant retrouvera rapidement le terrain.