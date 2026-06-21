Coupe du monde : deux médailles d'or supplémentaires pour les boxeurs ouzbeks

La coupe de l'organisation « World Boxing », qui s'est déroulée dans la ville de Guiyang en Chine, a pris fin. Quatre boxeurs ouzbeks ayant participé aux combats finaux décisifs sont montés sur le podium dans leurs catégories de poids respectives.

Selon la Fédération de boxe d'Ouzbékistan, les résultats des combats finaux sont les suivants :

Résultats des finales

Catégorie de poids Boxeur Adversaire Résultat Médaille -50 kg Asilbek Jalilov Sanjar Toshkenbay (Kazakhstan) 2:3 Argent -57 kg Nigina O‘ktamova Prachi (Inde) 5:0 Or -80 kg Javohir Ummataliyev Vanderley Pereira (Brésil) 3:2 Or -80 kg Oltinoy Sotimboyeva Yilian Jan (Chine) 2:3 Argent

Détails des combats

Nigina O‘ktamova : Championne du monde junior, Nigina a une nouvelle fois pleinement démontré son talent. Dans son combat contre l'Indienne Prachi, elle a gardé l'avantage durant les trois rounds pour remporter une victoire convaincante.

Javohir Ummataliyev : Javohir a fait preuve d'une grande volonté lors d'un combat intense et sans concession contre son adversaire brésilien. La victoire accordée au boxeur ouzbek par les juges avec un écart minimal (3:2) a confirmé sa supériorité.

Asilbek Jalilov et Oltinoy Sotimboyeva : Asilbek et Oltinoy ont mené des combats très serrés en finale. En particulier, pour le combat d'Oltinoy, les experts et les supporters ont souligné que la boxeuse ouzbèke était plus active, bien que la décision des juges ait pu être influencée par le facteur du pays hôte.

Ce tournoi a été une étape importante pour nos représentants afin de tester à nouveau leurs capacités sur la scène internationale et d'acquérir de l'expérience.