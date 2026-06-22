Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a répondu fermement aux critiques visant son coéquipier Ousmane Dembélé avant le match contre l'Irak dans le cadre du championnat Jaxon. L'attaquant du Real Madrid a souligné l'importance tactique de Dembélé sur le terrain et son rôle crucial pour l'équipe après les critiques reçues suite au match contre le Sénégal. C'est ce que rapporte Goal.com.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, Mbappé a déclaré avoir analysé en profondeur le jeu de Dembélé. Selon lui, alors que beaucoup saluent les héros de la seconde période, c'est Ousmane qui a réalisé les meilleures actions lors de la première partie de la rencontre. Selon Goal.com, le capitaine a appelé à ne pas douter du talent de son coéquipier.

Avantage tactique et reconnaissance du « Ballon d'Or »

"J'ai revu le match deux fois. En première période, parmi les quatre attaquants, c'est Ousmane qui a été le meilleur et celui qui s'est le plus distingué. Même si Michael Olise et moi avons accompli la tâche décisive en seconde période, Dembélé y a également contribué. Il a attiré l'adversaire pour créer l'espace nécessaire au premier but", a expliqué Mbappé.

De plus, Kylian Mbappé a qualifié son coéquipier de détenteur du « Ballon d'Or » (au sens symbolique ou junior), affirmant que toute l'équipe lui fait confiance. Il s'est dit convaincu que la star du PSG retrouvera sa meilleure forme dès le match de demain et deviendra un joueur fondamental pour la France tout au long du tournoi.

Responsabilité du capitanat et nouveaux talents

À l'approche de son 100e match avec l'équipe nationale, Mbappé a également évoqué la responsabilité que représente le brassard de capitaine. Il n'a pas caché l'importance de laisser une trace dans l'histoire de son pays et le fait qu'il ressent parfois la pression. Cependant, pour l'attaquant expérimenté, un doublé lors du premier match n'est qu'un début.

Au cours de l'entretien, Mbappé a également exprimé des avis chaleureux sur le nouveau membre de l'équipe, Michael Olise. Il a souligné qu'Olise est un joueur doté d'un style unique, capable de créer des situations imprévues dans n'importe quel match. Il a été noté qu'en raison de la richesse des talents au sein de l'équipe de France, de nouveaux héros peuvent émerger à chaque rencontre.

L'équipe de France affrontera l'Irak lors de la prochaine journée de la phase de groupes du championnat Jaxon. Ce match suscite un grand intérêt, tant comme match anniversaire pour Mbappé que comme opportunité pour Dembélé de répondre dignement à ses détracteurs.