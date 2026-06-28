Cannavaro : «Déçu par le résultat, mais fier de mes joueurs»

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Cannavaro : «Déçu par le résultat, mais fier de mes joueurs»

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Fabio Cannavaro, s'est exprimé lors de la conférence de presse après la défaite amère (1:3) contre la RD Congo lors de la 3ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le spécialiste italien a analysé le match, les erreurs commises et les efforts des joueurs.

«Nous avons fait des erreurs en seconde période et nous avons été sanctionnés»

Cannavaro a souligné que le match s'était déroulé de deux manières différentes :

«Aujourd'hui, nous avons très bien commencé la première mi-temps et avons eu de nombreuses opportunités. Nous avons dépensé beaucoup d'énergie en première période. Jusqu'à présent, notre condition physique était bonne, et nous avons encore bien bougé aujourd'hui.

Notre adversaire était également une équipe très solide physiquement. Nous savions qu'il serait difficile si nous ne contrôlions pas le ballon avant le match. En seconde période, nous avons commencé à faire des erreurs et c'est pourquoi nous avons encaissé des buts».

«Déçus par ce résultat, mais c'est une grande expérience»

Malgré la défaite, l'entraîneur croit que cette compétition servira de fondation pour l'avenir :

«Bien sûr, j'ai beaucoup communiqué avec les joueurs. Nous savions que nous devions affronter des équipes fortes dans notre groupe. Mais nous regrettons ce résultat.

Cette compétition a été une grande expérience pour moi ainsi que pour les joueurs. Je pense que cela nous donnera une grande motivation pour l'avenir».

«Je n'ai aucun reproche à faire aux joueurs»

En conclusion, Fabio Cannavaro a déclaré qu'il ne blâmerait pas ses élèves pour la défaite et qu'il les soutenait :

«Oui, nous avons fait des erreurs. Cependant, je ne veux pas du tout me plaindre des joueurs. Ils ont fait tout leur possible et je suis fier d'eux».

Bien que la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 soit terminée pour notre équipe nationale, ce mondial historique servira de grande école pour nos joueurs. Continuez à suivre notre page, nous continuerons à couvrir les débats les plus passionnés des play-offs !"

Fabio CannavaroOuzbékistanRD Congo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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