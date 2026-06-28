CDM 2026 : l'Ouzbékistan chute de 10 places au classement FIFA

Après avoir terminé sa première participation historique à la Coupe du Monde, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a connu une baisse significative dans le système de classement en ligne de la FIFA. Après trois défaites dans le groupe K, nos représentants ont chuté d'un coup de 10 places au classement.

Pertes et chiffres du classement FIFA

Selon les résultats de la phase de groupes, les hommes de Fabio Cannavaro sont descendus au classement mondial de la 50e à la 60e place. en chute libre.

Ayant manqué toutes les opportunités lors des trois matchs, les footballeurs ouzbeks ont perdu un total de 49,20 points de classement au total. Actuellement, l'équipe nationale dispose de 1409,73 points au compteur.

Analyse des résultats du Mondial

Lors de la Coupe du Monde, l'équipe nationale d'Ouzbékiston a affronté de redoutables adversaires dans le groupe K et a enregistré les résultats suivants :

Colombie — Ouzbékistan 3:1

Portugal — Ouzbékistan 5:0

RD Congo — Ouzbékistan 3:1

En conséquence, notre équipe nationale a terminé son premier Mondial sans marquer le moindre point, avec un ratio de buts de 2:11 au total.

Succès historiques et moments inoubliables

Bien que les résultats ne soient pas réjouissants, la CDM 2026 restera marquée par plusieurs événements historiques pour le football ouzbek :

Première en Asie centrale : L'équipe nationale d'Ouzbékistan est entrée dans l'histoire en tant que première équipe d'Asie centrale à participer à la phase finale de la Coupe du Monde.

Premier but historique : Évoluant entre la défense et l'attaque, Abbosbek Fayzullayev est devenu, en marquant contre la Colombie, l'auteur du premier but de l'histoire du pays en Coupe du Mondeofficiellement.

Le but de Sardor : Le capitaine et leader de l'équipe, Eldor Shomurodov a également inscrit un but lors du match contre la RD Congo.

Une récompense financière majeure pour l'UFA

Malgré les défaites, la simple qualification pour la phase finale a apporté un gain financier important. L'Association de Football d'Ouzbékistan (UFA) a garanti de recevoir de la FIFA, pour sa participation à la phase finale de la CDM 2026, 12,5 millions de dollars de prime financière. Ces fonds devraient servir à développer le football ouzbek et à poser de nouvelles bases pour l'avenir.

Partagez cette analyse historique avec vos proches passionnés de football !