La première participation de l'équipe nationale d'Ouzbékistan à la Coupe du Monde s'est terminée par un échec. Malgré un but rapide lors du dernier match contre la RD Congo, nos représentants ont finalement concédé la victoire sur le score de 1-3. Les Africains ont décroché leur ticket pour les barrages grâce à une victoire déterminée.

La publication « Euro-Futbol » a publié le classement des meilleurs joueurs ayant assuré cette victoire congolaise, avec des notes sur une échelle de 10.

Yoan Vissa — 9,0 (Homme du match)

L'attaquant de Newcastle a été le joueur le plus influent sur le terrain. Non seulement il a provoqué et converti un penalty pour créer le tournant du match, mais il a également inscrit un doublé à la 90e minute, mettant fin aux derniers espoirs de l'Ouzbékistan. Sa vitesse élevée tout au long de la rencontre a été particulièrement saluée.

Noah Sadiki — 8,0

Sadiki a évolué sur le terrain à la manière du milieu de terrain du FC Barcelona, Pedri. Il a dicté la tendance des attaques et contrôlé le rythme du jeu.

Il a effectué 14 passes précises dans le dernier tiers du terrain adverse (le meilleur résultat du match).

Il a initié deux actions menant à des buts.

Il a remporté 8 de ses 11 duels et a exécuté 3 coups de pied arrêtés.

Fiston Mayele — 8,0

Entré en jeu à la place de Cédric Bakambu, Mayele a été le véritable tournant du match. Il a marqué le but de la victoire de la RD Congo. En seulement 40 minutes, il a touché le ballon 7 fois dans la surface adverse, enregistrant la meilleure performance du match dans ce domaine.