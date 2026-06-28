Présentation de la clé USB-C TWSC TC301 conçue pour les automobiles

TWSC, entreprise spécialisée dans les technologies de stockage de données, a officiellement annoncé le nouveau modèle TC301 destiné aux propriétaires de voitures et aux systèmes de vidéosurveillance. Ce dispositif compact est spécifiquement adapté aux conditions complexes des véhicules modernes et se distingue par sa haute durabilité. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations de la publication ixbt.com, le modèle TC301 est fabriqué avec un boîtier entièrement métallique et possède une structure distinctive en forme de T. Ce design assure non seulement la compacité de l'appareil, mais permet également de gagner de l'espace dans les ports USB de l'habitacle et de se protéger contre les impacts mécaniques externes. Les dimensions de l'appareil sont de seulement 26,1 x 16,1 x 16 mm.

Températures extrêmes et haute vitesse

Le principal avantage de cette nouvelle clé USB est sa résistance aux conditions climatiques extrêmes. La TC301 fonctionne sans problème à des températures allant de -25 à +85 degrés en mode opérationnel. En mode stockage, elle peut supporter un froid allant jusqu'à -45 degrés. Cette caractéristique est cruciale pour les gadgets laissés à l'intérieur des voitures dans les régions aux hivers rigoureux ou aux étés torrides, y compris dans les conditions climatiques de l'Ouzbékistan.

Techniquement, l'appareil est équipé d'une mémoire flash TLC NAND originale d'une capacité de 128 GB. La vitesse de lecture séquentielle atteint jusqu'à 320 MB/s et la vitesse d'écriture jusqu'à 255 MB/s. De telles performances permettent d'enregistrer et de copier des vidéos haute résolution (4K) sans latence.

Fonctionnement continu 24/7

Contrairement aux clés USB domestiques classiques, le modèle TWSC TC301 est conçu pour un fonctionnement continu 24/7. Il prend en charge la fonction d'écriture cyclique (réécriture des données), indispensable pour les enregistreurs vidéo et les caméras de sécurité. Cela prolonge la durée de vie de l'appareil et réduit le risque de perte d'images importantes.

Les principales caractéristiques techniques de l'appareil sont les suivantes :

Matériau du boîtier : Métal de haute qualité ;

Interface : USB-C moderne ;

Type de mémoire : 128 GB TLC NAND ;

Plage de température de fonctionnement : de -25 °C à +85 °C ;

Température de stockage : de -45 °C à +85 °C.

Actuellement, de nombreuses voitures électriques modernes et véhicules dotés de systèmes multimédias sont équipés de ports USB-C. Cette solution de TWSC devrait être l'accessoire idéal pour les voitures intelligentes comme Tesla. La combinaison d'une taille compacte et d'une haute durabilité en fait un produit attractif pour le marché automobile.

Selon les experts, les appareils spécialisés comme la TC301 durent plus longtemps que les clés USB standards car ils possèdent des couches de protection spéciales contre les vibrations constantes et les variations de température. Pour l'instant, aucune information précise sur le prix de détail et la date de sortie sur le marché mondial n'a été divulguée.