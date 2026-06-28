Roberto Martinez critique les comparaisons entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Roberto Martinez, a mis fin aux débats entourant son capitaine Cristiano Ronaldo après les matchs de phase de groupes du championnat. Le spécialiste estime qu'il est inapproprié de comparer l'attaquant de 41 ans à d'autres stars. Selon Goal.com, l'entraîneur a souligné que la condition physique de Ronaldo et son rôle sur le terrain sont tout à fait uniques. C'est ce que Goal.com rapporte .

Ayant disputé l'intégralité des 270 minutes de la phase de groupes, Cristiano Ronaldo n'a pas été mis sur le banc, même lorsque la qualification de son équipe pour les play-offs était acquise. Cette situation a suscité l'indignation de nombreux experts et supporters. En effet, alors que l'Argentine a préféré mettre Lionel Messi au repos et la Norvège Erling Haaland, le Portugal continue de faire jouer son attaquant emblématique sur la totalité du temps réglementaire.

Les comparaisons sont une approche enfantine

Lors d'une conférence de presse, Martinez a répondu fermement à la question des journalistes sur la raison pour laquelle Ronaldo n'est pas soumis à une rotation. Selon lui, l'organisme et le style de jeu de chaque footballeur exigent une approche individuelle. « Nous ne comparons pas nos joueurs avec ceux d'autres équipes. Ce serait une approche enfantine », a souligné le technicien espagnol.

L'entraîneur a expliqué que pour un joueur expérimenté comme Cristiano Ronaldo, la préparation mentale et la discipline sont plus importantes que la fatigue physique. Il sait se trouver au bon endroit au bon moment et remplit un rôle essentiel en créant des espaces dans la ligne d'attaque. Selon Martinez, le fait que Ronaldo joue 90 minutes ne pose aucun problème à l'équipe.

Le staff technique du Portugal analyse l'état de chaque joueur sur la base de données et d'indicateurs spécifiques. Lors du match nul contre la Colombie (0:0), l'entraîneur a effectué des changements avec des joueurs comme Joao Neves, Ruben Neves, Diogo Dalot et Joao Cancelo, mais a laissé Ronaldo sur le terrain. Cela signifie que le processus de récupération de l'attaquant diffère de celui des autres.

Actuellement, 21 joueurs ont eu l'occasion d'entrer en jeu avec l'équipe nationale du Portugal, ce qui montre l'existence d'un système de rotation. Cependant, la place du capitaine reste intouchable. Bien qu'il n'ait pas marqué lors du dernier match, Martinez a déclaré être pleinement satisfait de sa condition physique et mentale.

Avant les matchs de la phase suivante, la question de savoir si Ronaldo est prêt pour une telle charge de travail reste entière. Mais Roberto Martinez est ferme dans sa décision : Cristiano Ronaldo n'est pas seulement un joueur, il est le leader de l'équipe sur le terrain et des règles particulières s'appliquent à lui. Le temps dira si ce risque sera justifié lors des play-offs.