Harry Kane devient le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre et se rapproche du record de Pelé

Le capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Kane, a marqué l'histoire en devenant le joueur ayant marqué le plus de buts pour son pays lors des Coupes du Monde. Son but lors du match contre le Panama a non seulement assuré la victoire 2-0 de son équipe, mais a également permis à l'attaquant de battre le record légendaire de Gary Lineker. Ce succès marque le début d'une nouvelle ère pour le football anglais. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Dans les moments décisifs de la rencontre, Harry Kane a repris de la tête une passe précise de Jude Bellingham. Ce but était le onzième de l'attaquant en Coupe du Monde. Ainsi, il a réussi à dépasser le légendaire Gary Lineker, qui avait marqué un total de 10 buts lors des tournois de 1986 et 1990. Selon Goal.com, l'attaquant du Bayern Munich vise désormais des records mondiaux.

Dans une interview après le match, Kane n'a pas caché sa fierté face à ce résultat. « La Coupe du Monde est la compétition la plus prestigieuse de la carrière d'un footballeur professionnel. Marquer 11 buts ici est un grand honneur pour moi. Je veux profiter de ces moments avec mon équipe et atteindre de nouveaux objectifs tout au long du tournoi », a déclaré le capitaine anglais à BBC Sport.

À la poursuite de Pelé et d'autres légendes

Harry Kane se concentre désormais sur les performances des légendes du football mondial. Son prochain objectif est la légende brésilienne Pelé. Pelé a marqué 12 buts lors des phases finales de la Coupe du Monde. Il est intéressant de noter que Kane a inscrit ses 11 buts en 16 matchs, tout comme Pelé avait atteint son total dans le même nombre de rencontres, ce qui témoigne de la grande efficacité de l'attaquant anglais.

Dans le classement général, Kane a déjà dépassé Cristiano Ronaldo (10 buts). Il reste actuellement derrière des stars comme Lionel Messi (18 buts), Miroslav Klose (16 buts), Kylian Mbappe (16 buts) et le Brésilien Ronaldo (15 buts). Si Kane maintient sa forme actuelle, il a la possibilité d'intégrer le top 5 des meilleurs buteurs de tous les temps d'ici la fin de la Coupe du Monde 2026.

Ce résultat historique a été une réponse cinglante pour Kane. En effet, l'attaquant avait été critiqué après un match nul sans but contre le Ghana. Lors de cette rencontre, il n'avait touché le ballon que 19 fois, réalisant l'un de ses matchs les plus faibles. Cependant, le sélectionneur Thomas Tuchel a défendu son joueur, affirmant qu'il est naturel de faire porter la responsabilité aux stars de classe mondiale.

Selon Tuchel, tout comme l'Argentine compte sur Lionel Messi ou la France sur Kylian Mbappe, l'Angleterre compte sur le talent de Harry Kane. L'entraîneur a souligné que des joueurs comme Kane peuvent décider de l'issue d'un match dans n'importe quelle situation et que la confiance placée en eux est pleinement justifiée. Actuellement, l'équipe d'Angleterre conserve la tête de son groupe.