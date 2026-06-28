Gary Neville critique l'Angleterre : Seul Jude Bellingham est en forme

L'ancien défenseur de l'équipe d'Angleterre, Gary Neville, a ouvertement exprimé son mécontentement face à la performance des « Three Lions » lors de la Coupe du Monde. Selon lui, dans l'équipe dirigée par Thomas Tuchel, seul Jude Bellingham évolue actuellement au niveau attendu et affiche une forme optimale. L'activité des autres joueurs suscite quant à elle des inquiétudes. C'est ce que rapporte Goal.com .

L'équipe d'Angleterre a remporté la victoire 2-0 contre le Panama dans le groupe G, se qualifiant pour les 1/32 de finale en tant que leader du groupe. Bien que les buts marqués par Jude Bellingham et Harry Kane aient offert la victoire, Neville souligne que la qualité du jeu n'est pas suffisante pour faire taire les critiques. Les Anglais affronteront désormais la RD Congo à Atlanta.

Selon Goal.com, Neville a qualifié Bellingham de seul point positif de l'équipe lors d'un entretien avec la chaîne ITV. « Il est actuellement le seul joueur en forme, il semble vif et agile. Jude joue au niveau attendu. Cette équipe a établi un standard en atteignant des finales et des demi-finales ces dernières années, c'est pourquoi les exigences sont proportionnelles », a déclaré l'ancien footballeur.

Problèmes défensifs et mission de Tuchel

Neville a également insisté sur l'instabilité de la défense. Notamment lors du match sans Declan Rice, les Panaméens ont réussi à percer la défense anglaise à plusieurs reprises. L'expert avertit que des adversaires plus forts ne pardonneront jamais de telles erreurs.

« Thomas Tuchel a déclaré en interview que l'équipe progresserait face à des adversaires plus coriaces. Ils y sont obligés. Le staff technique ne doit pas penser que tout va bien lors de l'analyse. Nous avons besoin du retour de Declan Rice et d'une ligne défensive beaucoup plus solide. Le Panama n'avait pas assez de talent pour nous punir, mais la situation changera en phase éliminatoire », a ajouté Neville.

Bien que l'Angleterre ait terminé première de son groupe, un sentiment d'insatisfaction règne parmi les experts et les supporters. Selon Neville, l'équipe n'est pas encore à la hauteur de la barre élevée fixée lors des tournois précédents, ce qui explique les critiques malgré les victoires.

D'après lui, les membres de l'équipe, notamment des joueurs comme Morgan Rogers et Marcus Rashford, doivent radicalement améliorer leur jeu. Sinon, l'Angleterre risque d'être éliminée dès les premiers tours des play-offs. Le prochain test pour les hommes de Tuchel sera crucial.