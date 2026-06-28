Contre qui joueront le Portugal, la Colombie et la RD Congo en play-offs ?

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Contre qui joueront le Portugal, la Colombie et la RD Congo en play-offs ?

Tous les matchs du groupe K de la Coupe du Monde de football sont officiellement terminés. Après des rencontres riches en suspense lors de la dernière journée, les adversaires et le calendrier des huitièmes de finale pour les équipes qualifiées de ce groupe sont désormais connus.

Détails succincts des résultats de la dernière journée :

  • RD Congo — Ouzbékistan 3:1 (Bien qu'ils aient pris l'avantage grâce à un but rapide d'Eldor Shomurodov, nos représentants ont subi une défaite amère en raison d'erreurs en seconde période).

  • ColombiePortugal 0:0 (Le duel intense entre les deux géants s'est soldé par un match nul, permettant aux deux équipes de se qualifier pour le tour suivant).

Affiches des huitièmes de finale et dates officielles :

Selon les résultats de la phase de groupes, les leaders du groupe K affronteront les adversaires suivants lors du premier tour des play-offs :

  1. Portugal — Croatie. Ce match, attendu comme l'un des chocs les plus centraux et les plus intenses des play-offs, le 3 juillet aura lieu.

  2. Colombie — Ghana. Le match à élimination directe des Colombiens, premiers du groupe, contre les Africains est prévu pour le 4 juillet .

  3. RD Congo — Angleterre. La RD Congo, qualifiée grâce à sa victoire contre l'Ouzbékistan, fera face à l'un des grands favoris de la compétition.

Bien que la phase de groupes soit terminée pour nos représentants, les matchs de play-offs les plus brûlants et impitoyables de la Coupe du Monde nous attendent. Partagez cette nouvelle avec vos amis fans de football !

PortugalColombieRD CongoCroatieAngleterre
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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