CDM 2026. Jordanie – Argentine 1:3 (vidéo des buts)
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CDM 2026. Groupe J. 3e journée
Les matchs de la phase de groupes de la Coupe du Monde se sont achevés. Les dernières rencontres du groupe J ont eu lieu. L'Argentine s'est qualifiée pour les play-offs avec un score parfait après avoir battu la Jordanie.
CDM 2026. Groupe J. 3e journée
Jordanie — Argentine 1:3
Buteurs : Tamari 55 — Lo Celso 19, Lautaro 31 (pen), Messi 80.
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