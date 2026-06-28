China Mobile teste un nouveau satellite avec station de base spatiale

Le plus grand opérateur de télécommunications chinois, China Mobile, se prépare à lancer prochainement en orbite un nouveau satellite d'essai nommé Mobile Connected Satellite 03. Ce dispositif devrait marquer une étape cruciale dans le développement de la technologie de communication directe entre smartphones et satellites. L'importance principale du projet réside dans sa capacité à assurer la qualité des communications sans infrastructure terrestre. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

La particularité du nouvel appareil est la station de base spatiale installée à son bord. Selon Ixbt.com, cette technologie vise à tester la possibilité pour des smartphones ordinaires de se connecter directement à un satellite sans aucun équipement supplémentaire ou antenne spéciale. Cela permet d'obtenir un signal stable même dans les zones où les tours de communication mobile sont absentes.

Internet des objets et communications à large échelle

Le Mobile Connected Satellite 03 ne se limitera pas aux appels vocaux ou aux messages. Le nouveau satellite prévoit également de tester des services destinés à l'Internet des objets (IoT). Cela permettra de vérifier l'interopérabilité des solutions IoT à large et étroite bande, permettant ainsi à divers appareils intelligents d'échanger des données via l'espace.

Pour rappel, en juin de cette année, l'entreprise avait lancé le satellite China Mobile 02 pour des tests techniques. Ce prédécesseur, développé par GalaxySpace, sert à étudier les technologies d'intégration des réseaux spatiaux et terrestres. Le nouveau modèle étendra davantage ces capacités.

Le développement de tels services en Chine s'est accéléré après que le ministère de l'Industrie et de l'Informatisation a accordé à China Mobile une licence pour fournir des services de communication par satellite en septembre dernier. Actuellement, les trois grands opérateurs du pays détiennent ce permis et déploient des technologies spatiales dans un environnement concurrentiel.

Ces technologies sont d'une importance vitale, particulièrement en cas d'urgence, en mer, dans les régions montagneuses reculées et dans les zones dépourvues d'infrastructure de communication mobile traditionnelle. Pour des pays comme l'Ouzbékistan, dotés de nombreuses zones montagneuses, de telles stations de base spatiales pourraient être la solution clé pour atteindre une couverture réseau de 100 % à l'avenir.

Selon les experts, la connexion directe des smartphones aux satellites révolutionnera le marché des communications mobiles dans les années à venir. Cela apportera non seulement un confort aux utilisateurs, mais aidera également à réduire la fracture numérique à l'échelle mondiale.