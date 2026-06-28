CDM 2026. Croatie - Ghana 2:1 (voir les buts)
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CDM 2026. 3e journée
Les matchs de la 3e journée du groupe L se sont achevés. La Croatie a remporté une victoire courageuse contre le Ghana, décrochant ainsi son ticket pour les play-offs. Les Africains ont également terminé la phase de groupes avec succès.
CDM 2026. 3e journée
Croatie - Ghana 2:1
Buts: Suchic (31), Vlasic (83) — Lukassen (73).
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