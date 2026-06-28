CDM 2026 : À quel stade le duel Messi-Ronaldo peut-il avoir lieu ?

L'équipe nationale du Portugal a fait match nul (0-0) contre la Colombie lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde, manquant ainsi la première place du groupe. En conséquence, les Colombiens ont terminé en tête avec 7 points, tandis que les Portugais sont restés deuxièmes avec 5 points.

Le duel ne pourra avoir lieu qu'en finale

Ce résultat a eu un impact sérieux sur le tableau des play-offs. Le choc historique entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, attendu avec impatience par de nombreux fans de football, n'aura pas lieu lors des premières étapes des phases finales. Leurs chemins ne pourront se croiser qu'en finale de la Coupe du Monde.

Les premiers adversaires des stars en play-offs

Les deux légendes se préparent avec leurs équipes respectives pour les huitièmes de finale :

Portugal : affrontera l'équipe nationale de Croatie le 3 juillet.

Argentine : jouera contre le Cap-Vert un jour plus tard, le 4 juillet.

La dernière danse : Ronaldo 41 ans, Messi 39 ans

Selon les experts, il est très probable que la Coupe du Monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, soit le dernier Mondial de la carrière des deux joueurs.

Cristiano Ronaldo a fêté ses 41 ans en février de cette année, tandis que Lionel Messi a eu 39 ans pendant le déroulement de ce tournoi.

Nous continuerons de suivre quelle légende ira le plus loin dans cette compétition historique. Partagez les nouvelles avec les fans de football !