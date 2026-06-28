Coupe du Monde 2026 : Abdukodir Khusanov reçoit la note la plus basse lors du match Ouzbékistan - RD Congo

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Coupe du Monde 2026 : Abdukodir Khusanov reçoit la note la plus basse lors du match Ouzbékistan - RD Congo

Le Mondial historique pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan s'est terminé prématurément. Les trois matchs de la phase de groupes se sont soldés par des défaites. Lors du dernier match contre la RD Congo, bien que les protégés de Fabio Cannavaro aient ouvert le score rapidement, ils ont encaissé trois buts consécutifs en seconde période en raison d'un jeu défensif passif et d'erreurs individuelles (1:3). Le tournant du match a été le penalty concédé.

La publication « Euro-Football » a évalué la performance de certains joueurs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan après ce match sur une échelle de 10 points.

Eldor Shomurodov — 7,5 (Le meilleur de notre équipe)

Le capitaine et meilleur buteur de l'équipe a parfaitement rempli sa mission. Il a ouvert le score d'une belle frappe, redonnant espoir à l'équipe.

  • Il a été actif dans le pressing en première mi-temps, récupérant le ballon à 3 reprises.

  • Le repli défensif de l'équipe en seconde période l'a également affecté ; il a perdu le ballon 22 fois et a manqué une occasion en début de seconde mi-temps. Selon la publication, si l'équipe avait maintenu son jeu offensif, Eldor aurait pu marquer à nouveau.

Abbosbek Fayzullayev — 7,0

L'auteur de notre premier but au Mondial a réalisé une excellente première mi-temps.

  • Bien qu'il ne soit pas le dernier passeur sur le but de Shomurodov, il a contribué au développement de l'attaque en laissant passer le ballon après la passe d'A. Mozgovoy, trompant ainsi la défense adverse.

  • Actif en défense avec 3 interceptions, ses 4 fautes témoignent de son intensité. Cependant, il a baissé de régime en seconde période, comme toute l'équipe.

Abdukodir Khusanov — 3,0 (Match difficile)

Ce fut un match très compliqué pour le défenseur central de Manchester City et star de notre équipe. La publication lui a attribué l'une des notes les plus basses.

  • Épisode du penalty : Il n'a pas assez serré l'attaquant adverse Yoane Wissa. Lorsque Wissa a touché le ballon en premier, Khusanov a heurté son pied, et l'arbitre a logiquement accordé un penalty.

  • Troisième but : Khusanov a laissé Wissa contrôler le ballon librement sans opposer de résistance. En conséquence, l'adversaire a pu traverser le milieu de terrain sans encombre et alourdir le score.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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