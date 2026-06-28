Ugreen lance le chargeur intelligent Nexode Pro 160W sur le marché européen

Ugreen, l'un des leaders de la fabrication d'accessoires sur le marché des gadgets modernes, a officiellement lancé la vente de son chargeur de nouvelle génération — le Nexode Pro 160W — en Europe. Cet appareil attire l'attention des passionnés de technologie non seulement par sa puissance élevée, mais aussi par son design distinctif et sa capacité à « communiquer » avec l'utilisateur. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, le nouveau produit est actuellement proposé aux alentours de 90 euros sur les plateformes Amazon au Royaume-Uni et en Allemagne. Il est à noter que dans le cadre des promotions Prime Day, les acheteurs peuvent acquérir cet appareil à un prix bien inférieur — environ 66 euros. C'est une offre bien plus abordable comparée à son principal concurrent, l'Anker Prime 160W (prix 130 euros).

Spécifications techniques et diversité des ports

Le modèle Nexode Pro 160W peut charger jusqu'à cinq appareils simultanément. Pour cela, il dispose de quatre ports USB-C et d'un port USB-A. Cette caractéristique est particulièrement pratique pour les utilisateurs ayant besoin de charger un ordinateur portable, une tablette, un smartphone et d'autres petits gadgets en même temps.

L'avantage principal de l'appareil réside dans sa prise en charge de la norme Power Delivery 3.1. Deux ports USB-C peuvent fournir jusqu'à 140W individuellement, ce qui est suffisant pour charger des ordinateurs portables puissants comme le MacBook Pro à vitesse maximale. La puissance totale s'élève à 160W.

Distribution intelligente de l'énergie et écran couleur

Les ingénieurs d'Ugreen ont implémenté un système de distribution intelligente de l'énergie. Si vous connectez cinq gadgets simultanément, le système répartit automatiquement la puissance. Par exemple, même avec cinq appareils connectés, le port USB-C principal conserve une puissance de 65W, ce qui ne perturbe pas le fonctionnement de l'ordinateur portable.

L'aspect le plus intéressant du nouveau modèle est le petit écran couleur intégré à son boîtier. Via cet écran, l'utilisateur peut suivre les informations suivantes :

La quantité de puissance actuelle transmise par chaque port ;

La température de chauffe de l'appareil ;

D'autres données techniques liées au service.

De plus, l'appareil possède une « personnalité » propre : l'utilisateur peut afficher divers emojis sur l'écran selon ses envies. Cette fonction transforme le chargeur d'un simple outil technique en un accessoire de bureau ludique.

Étant donné que les produits de la marque Ugreen sont largement répandus sur le marché ouzbek, nous pourrions bientôt voir ce modèle Nexode Pro 160W sur les étagères des détaillants locaux. De tels chargeurs universels sont idéaux pour ceux qui souhaitent organiser leur bureau en se débarrassant de nombreux câbles et adaptateurs.