Plus de 1 430 morts après un puissant séisme au Venezuela

·31·Monde
Plus de 1 430 morts après un puissant séisme au Venezuela

Le 24 juin, le Venezuela a été frappé par deux fortes secousses sismiques en moins d'une minute. Leurs magnitudes étaient de 7,2 et 7,5. Selon les dernières données, plus de 1 430 personnes ont péri et près de 68 900 sont portées disparues.

Les équipes de recherche et de sauvetage travaillent jour et nuit pour retrouver des personnes sous les décombres. Les trois premiers jours sont considérés comme cruciaux, bien que des victimes disposant de réserves nécessaires puissent être retrouvées vivantes plus tard.

L'aide internationale arrive également. Des spécialistes, du personnel médical et du matériel ont été acheminés au Venezuela via 17 vols.

VenezuelaJuin17
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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