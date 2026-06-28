Premier département de police créé à Starbase, la ville fondée par Elon Musk

La ville-cosmodrome de Starbase, créée par SpaceX dans le sud du Texas, aux États-Unis, dispose désormais de son propre système de maintien de l'ordre. Un chef de police a été nommé pour la première fois dans cette zone technologique. Cette étape est considérée comme cruciale, non seulement pour les vols spatiaux, mais aussi pour la formation d'une infrastructure urbaine complète. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon la décision de la commission municipale, le lieutenant de police Glenn Bennett, originaire de Belton au Texas, a été jugé apte à occuper ce poste à responsabilités. L'administratrice de la ville, Cayetana Polanco, a souligné que le processus n'a pas été facile et s'est réjouillie d'avoir trouvé un candidat prêt à relever de nouveaux défis et capable d'assurer la sécurité de cette région en plein développement.

Militaire expérimenté et détective professionnel

Le curriculum vitae de Glenn Bennett montre que sa nomination à ce poste n'est pas due au hasard. Il a servi dans l'armée américaine de 2006 à 2021 et a participé aux opérations militaires en Afghanistan. Depuis 2015, il travaille dans la police, où il a dirigé des opérations spéciales et des unités de recherche criminelle. De plus, il est coach certifié CrossFit et participant aux jeux policiers internationaux.

La concurrence pour le poste de chef de la police de Starbase a été extrêmement élevée. Selon Ixbt.com, plus de 50 candidats, dont des dirigeants expérimentés de diverses villes du Texas et même des spécialistes de l'Ohio, ont postulé. Certains candidats ont proposé des méthodes de patrouille non conventionnelles, mais la commission a privilégié l'expérience classique et la discipline militaire de Bennett.

Le nouveau visage du centre technologique

Starbase n'est pas seulement un site de lancement de fusées, c'est le centre des plans d'Elon Musk pour coloniser Mars. Des milliers d'ingénieurs, de travailleurs et leurs familles y vivent. Par conséquent, la question de la sécurité publique dans la zone revêt une importance stratégique pour SpaceX. La création d'un département de police renforce le statut juridique du territoire.

D'un point de vue régional, le développement de villes fondées par des corporations privées comme Starbase crée de nouveaux précédents dans la législation américaine. Désormais, Glenn Bennett devra non seulement maintenir l'ordre, mais aussi s'adapter aux besoins spécifiques de la société qui se forme autour de l'entreprise technologique la plus avancée au monde.

Pour rappel, des plans pour la création d'un poste de police dans la zone de Starbase avaient été annoncés en février dernier. Actuellement, SpaceX continue de tester ses fusées Starship et l'infrastructure urbaine s'étend aussi rapidement que la technologie des fusées.