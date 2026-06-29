L'ancien défenseur du club anglais Leeds United, Matt Kilgallon, a conseillé à la direction de l'équipe de rejeter les offres concernant la star de l'équipe nationale américaine, Brenden Aaronson. Dans une interview accordée à Goal.com, Kilgallon a hautement apprécié les performances du milieu offensif américain la saison dernière, allant jusqu'à le comparer au légendaire Lionel Messi. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Brenden Aaronson avait rejoint Leeds en 2022 pour un montant de 25 millions de livres sterling. Cependant, sa saison débutante a été décevante : l'équipe a été reléguée de la Premier League et le joueur n'a réussi à marquer qu'un seul but. Il a ensuite été prêté au club allemand Union Berlin, ce qui a renforcé le scepticisme des supporters à son égard.

Un héros qui a regagné la confiance des supporters

Après avoir réussi en Championship lors de la saison 2024-25 et aidé l'équipe à retrouver l'élite, Aaronson a conquis le cœur des fans par son travail acharné. Matt Kilgallon a souligné que le joueur n'a cessé de s'améliorer et a répondu aux critiques par ses actions sur le terrain.

« À un certain moment de la saison, surtout après le retour en Premier League, il a agi comme Lionel Messi. Son jeu était tout simplement impressionnant et il a forcé tous les critiques à le reconnaître. Aaronson est non seulement talentueux, mais c'est un professionnel doté d'un caractère exceptionnel », déclare Kilgallon.

Actuellement, le joueur de 25 ans dispose encore d'un an de contrat avec Leeds United. Bien que les deux parties ne soient pas encore parvenues à un accord pour un nouveau contrat, les experts insistent sur l'importance de le garder dans l'équipe. Pour le staff technique dirigé par Daniel Farke, Brenden Aaronson reste l'une des figures centrales.

L'ambiance du vestiaire et les plans futurs

Selon Kilgallon, on peut acheter de nouveaux joueurs pour renforcer l'équipe, mais maintenir une atmosphère saine dans le vestiaire est encore plus important. Des joueurs travailleurs et positifs comme Brenden Aaronson jouent un rôle majeur dans la cohésion de l'équipe.

Actuellement, Aaronson se prépare pour la Coupe du Monde que son pays accueillera. Ses performances stables en Angleterre n'ont pas échappé à l'attention des entraîneurs de l'équipe nationale des États-Unis. La direction de Leeds United devra prendre une décision finale lors du mercato estival : le vendre ou lui proposer un nouveau contrat.