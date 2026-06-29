Alexander Isak pourra-t-il justifier son prix de 125 millions de livres à Liverpool ?

L'attaquant de Liverpool, Alexander Isak, a connu une saison de débuts en Premier League bien en dessous des attentes. Le forward suédois, arrivé chez les Merseysiders pour un montant record de 125 millions de livres sterling, n'a pas pu démontrer son véritable potentiel en raison de blessures et de performances irrégulières. Dans un entretien accordé à Goal.com, l'ancien footballeur Stefan Schwarz a partagé ses réflexions sur l'avenir d'Isak. C'est ce que Goal.com rapporte .

La saison dernière, Isak n'a réussi à marquer que 4 buts, ce qui ne correspond absolument pas à son prix de transfert ni aux attentes des supporters. Selon Schwarz, ancien membre de l'équipe nationale suédoise, Isak est en réalité un « joueur magique », mais il manque de stabilité et de santé pour s'imposer dans un club majeur comme Liverpool. Pour la saison 2026-27, l'objectif principal du numéro 9 est de retrouver son efficacité devant le but.

Nouvel entraîneur et nouvelles opportunités

Après que Liverpool a traversé une crise collective, la direction a licencié Arne Slot. L'équipe est désormais dirigée par Andoni Iraola, et Isak doit s'imposer comme l'attaquant principal sous les ordres du nouvel entraîneur. Étant donné que la patience est une denrée rare dans le football moderne, la pression sur le forward suédois augmente de jour en jour.

Actuellement, Isak participe à la Coupe du Monde qui se déroule en Amérique du Nord. Après avoir marqué lors du match de phase de groupe contre la Tunisie, ce tournoi devrait servir de tremplin avant la nouvelle saison. Le prochain adversaire est l'équipe de France, menée par Kylian Mbappe. Selon Schwarz, c'est précisément dans ces grands chocs qu'Isak peut regagner confiance.

« Le plus important pour Isak est de rester loin des blessures et de jouer chaque semaine. S'il reste en bonne santé pendant toute une saison, il deviendra un actif inestimable pour Liverpool. Son talent est indéniable, mais le nouveau club et la forte pression l'ont affecté », déclare Stefan Schwarz.

L'année dernière, lorsqu'Isak a quitté Newcastle, il a été remplacé par Anthony Elanga. Curieusement, l'ancien ailier de Manchester United a également traversé des moments difficiles dans son nouveau club, ne marquant qu'un seul but durant la saison. Cela montre que le processus d'adaptation en Premier League peut être difficile, même pour les joueurs les plus talentueux.

L'objectif d'Isak pour la saison 2026-27 est clair : il doit marquer plus de 20 buts et prouver aux critiques qu'il vaut ses 125 millions de livres. Sinon, la direction de Liverpool sera contrainte d'envisager d'autres options pour renforcer sa ligne d'attaque.