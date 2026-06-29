Problème inattendu dans les centres d'AI : Omen AI propose une nouvelle solution

·32·Technologie
Problème inattendu dans les centres d'AI : Omen AI propose une nouvelle solution

L'augmentation fulgurante de la demande mondiale pour les technologies d'AI impose une charge énorme aux centres de données. Pour accroître la puissance de calcul, l'utilisation maximale des GPU puissants de géants comme NVIDIA entraîne un problème technique inattendu : la prolifération de bactéries dans les systèmes de refroidissement liquide. Selon TechCrunch, la startup Omen AI, qui ambitionne de résoudre ce problème, a levé 31 millions de dollars. C'est ce que rapporte Techcrunch.com l'information .

Dans les centres de données modernes, un mélange de liquide spécial est utilisé pour refroidir les puces. Pour mieux absorber la chaleur, l'augmentation de la quantité d'eau dans le mélange crée un environnement propice à la croissance rapide des bactéries. Cela provoque l'obstruction des tuyaux et réduit l'efficacité du système. Pour remédier au problème, tout le système doit être nettoyé, ce qui implique l'arrêt des serveurs pendant 5 à 6 heures. De telles interruptions peuvent coûter des millions de dollars aux grandes entreprises technologiques.

Contrôle des bactéries en temps réel

La solution développée par Zach Laberge, fondateur d'Omen AI, est un spectromètre miniature capable d'analyser la composition du liquide en temps réel. Cet appareil surveille les changements chimiques et détecte la croissance bactérienne avant que le problème ne devienne critique. Ainsi, les gestionnaires de centres de données évitent le risque d'arrêts d'urgence du système.

Les capacités de l'appareil Omen AI ne se limitent pas à la détection de la contamination biologique. Le spectromètre peut également détecter des particules de cuivre, de chrome ou de silicium dans le liquide. Cela signale l'usure des pompes ou la défaillance des joints d'étanchéité. Ainsi, la maintenance technique est effectuée sur place et rapidement, sans attendre les analyses de laboratoire.

Jeune talent et tournant industriel

Fait intéressant, Zach Laberge, fondateur d'Omen AI, a créé sa première entreprise à 14 ans et a levé 3 millions de dollars à l'époque. Il a même quitté l'école pour concrétiser ses idées. Initialement concentré sur la création de capteurs pour les équipements de construction, Laberge a découvert le problème des systèmes de refroidissement dans les centres de données en travaillant avec de grands clients comme Caterpillar, et a pivoté son orientation.

Le tour de table Series A de l'entreprise a été mené par Nava Ventures. Des dirigeants de géants tels que Bridgestone, GM et Johnson Controls ont également investi personnellement dans le projet. Selon les experts, à mesure que l'infrastructure d'AI se développe, le besoin de systèmes de surveillance comme celui d'Omen AI ne fera qu'augmenter.

En regardant l'Ouzbékistan, alors que la numérisation et la construction de centres de stockage de données s'accélèrent, ces systèmes de refroidissement et de contrôle innovants pourraient jouer un rôle crucial dans la stabilité future de l'infrastructure IT locale.

Omen AIData CenterIntelligence ArtificielleTechnologieInvestissement
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

L'équipage du vaisseau Soyuz MS-29 est arrivé à Baïkonour : derniers préparatifs du volL'équipage du vaisseau Soyuz MS-29 est arrivé à Baïkonour : derniers préparatifs du volAujourd'hui, 20:23Rocket Lab devient un géant spatial : acquisition d'Iridium pour 8 milliards de dollarsRocket Lab devient un géant spatial : acquisition d'Iridium pour 8 milliards de dollarsAujourd'hui, 20:20SpaceX entre dans une nouvelle ère de conquête spatiale : l'usine Gigabay sort de terreSpaceX entre dans une nouvelle ère de conquête spatiale : l'usine Gigabay sort de terreAujourd'hui, 19:58La startup ayant affronté Tesla présente une technologie robotique imitant la main humaineLa startup ayant affronté Tesla présente une technologie robotique imitant la main humaineAujourd'hui, 19:29Nouveau piège des cyber-escrocs : faux sites alertant sur les attaques de dronesNouveau piège des cyber-escrocs : faux sites alertant sur les attaques de dronesAujourd'hui, 19:24Samsung présente le très attendu Galaxy M47 : batterie de 6000 mAh et support recordSamsung présente le très attendu Galaxy M47 : batterie de 6000 mAh et support recordAujourd'hui, 18:53
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct