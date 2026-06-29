L'augmentation fulgurante de la demande mondiale pour les technologies d'AI impose une charge énorme aux centres de données. Pour accroître la puissance de calcul, l'utilisation maximale des GPU puissants de géants comme NVIDIA entraîne un problème technique inattendu : la prolifération de bactéries dans les systèmes de refroidissement liquide. Selon TechCrunch, la startup Omen AI, qui ambitionne de résoudre ce problème, a levé 31 millions de dollars. C'est ce que rapporte Techcrunch.com l'information .

Dans les centres de données modernes, un mélange de liquide spécial est utilisé pour refroidir les puces. Pour mieux absorber la chaleur, l'augmentation de la quantité d'eau dans le mélange crée un environnement propice à la croissance rapide des bactéries. Cela provoque l'obstruction des tuyaux et réduit l'efficacité du système. Pour remédier au problème, tout le système doit être nettoyé, ce qui implique l'arrêt des serveurs pendant 5 à 6 heures. De telles interruptions peuvent coûter des millions de dollars aux grandes entreprises technologiques.

Contrôle des bactéries en temps réel

La solution développée par Zach Laberge, fondateur d'Omen AI, est un spectromètre miniature capable d'analyser la composition du liquide en temps réel. Cet appareil surveille les changements chimiques et détecte la croissance bactérienne avant que le problème ne devienne critique. Ainsi, les gestionnaires de centres de données évitent le risque d'arrêts d'urgence du système.

Les capacités de l'appareil Omen AI ne se limitent pas à la détection de la contamination biologique. Le spectromètre peut également détecter des particules de cuivre, de chrome ou de silicium dans le liquide. Cela signale l'usure des pompes ou la défaillance des joints d'étanchéité. Ainsi, la maintenance technique est effectuée sur place et rapidement, sans attendre les analyses de laboratoire.

Jeune talent et tournant industriel

Fait intéressant, Zach Laberge, fondateur d'Omen AI, a créé sa première entreprise à 14 ans et a levé 3 millions de dollars à l'époque. Il a même quitté l'école pour concrétiser ses idées. Initialement concentré sur la création de capteurs pour les équipements de construction, Laberge a découvert le problème des systèmes de refroidissement dans les centres de données en travaillant avec de grands clients comme Caterpillar, et a pivoté son orientation.

Le tour de table Series A de l'entreprise a été mené par Nava Ventures. Des dirigeants de géants tels que Bridgestone, GM et Johnson Controls ont également investi personnellement dans le projet. Selon les experts, à mesure que l'infrastructure d'AI se développe, le besoin de systèmes de surveillance comme celui d'Omen AI ne fera qu'augmenter.

En regardant l'Ouzbékistan, alors que la numérisation et la construction de centres de stockage de données s'accélèrent, ces systèmes de refroidissement et de contrôle innovants pourraient jouer un rôle crucial dans la stabilité future de l'infrastructure IT locale.