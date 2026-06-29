Le nouveau look de Macron devient la cible d'une plaisanterie acerbe de Philippon

L'apparition d'Emmanuel Macron sur scène avec des lunettes de soleil à Davos a suscité de vastes discussions en France. Le nouveau look du président a donné lieu à des plaisanteries et des comparaisons sur les réseaux sociaux.

Florian Philippon, chef du parti « Les Patriotes », n'a pas manqué l'occasion. Il s'est moqué de l'image de Macron, soulignant que le président tente de se projeter différemment à travers son apparence physique.

Le palais de l'Élysée a toutefois précisé que Macron portait des lunettes de soleil en raison de problèmes oculaires. Malgré l'explication officielle, son style est discuté sur le web comme étant inspiré de « Top Gun ».