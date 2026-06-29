Le nouveau look de Macron devient la cible d'une plaisanterie acerbe de Philippon

·11·Monde
Le nouveau look de Macron devient la cible d'une plaisanterie acerbe de Philippon

L'apparition d'Emmanuel Macron sur scène avec des lunettes de soleil à Davos a suscité de vastes discussions en France. Le nouveau look du président a donné lieu à des plaisanteries et des comparaisons sur les réseaux sociaux.

Florian Philippon, chef du parti « Les Patriotes », n'a pas manqué l'occasion. Il s'est moqué de l'image de Macron, soulignant que le président tente de se projeter différemment à travers son apparence physique.

Le palais de l'Élysée a toutefois précisé que Macron portait des lunettes de soleil en raison de problèmes oculaires. Malgré l'explication officielle, son style est discuté sur le web comme étant inspiré de « Top Gun ».

MacronFlorian PhilippsotzkyFranceDavos
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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