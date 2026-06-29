CDM 2026. Pays-Bas–Maroc : Duel effrayant sur les ailes

Nous allons assister à un nouveau super choc dans le cadre des 1/16es de finale de la Coupe du Monde. Le 30 juin au matin, les fans de football attendent un match décisif entre les équipes nationales des Pays-Bas et du Maroc, promettant un football offensif et ouvert.

Avant ce match qui se déroulera au magnifique stade Estadio BBVA de Guadalupe, au Mexique, les deux équipes font face à leurs propres intrigues et problèmes.

Calendrier et détails du match :

Match Date et heure (heure de Tachkent) Stade Style Pays-Bas — Maroc 30 juin, 06:00 Estadio BBVA (Guadalupe) Ouvert et offensif

Koeman s'inquiète : la défense des « Oranje » est-elle en crise ?

Le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, a fait une déclaration surprise en conférence de presse, affirmant qu'il ne considérait pas son équipe comme le grand favori de ce duel. L'inquiétude de l'entraîneur expérimenté n'est pas sans raison :

Série noire de 7 matchs : Bien que les Néerlandais aient marqué beaucoup de buts lors de la phase de groupes, ils n'ont pas réussi à garder leur cage inviolée lors des sept dernières rencontres consécutives.

Problème de vitesse et de compacité : Koeman a souligné à plusieurs reprises que l'équipe manquait de compacité et de vitesse dans les phases de transition défense-attaque et attaque-défense, ce qui profite grandement aux adversaires.

Bataille des ailes : Dumfries et Gakpo face aux « Lions de l'Atlas »

L'équipe nationale des Pays-Bas mise toujours l'accent sur les ailes en attaque. Ici, Denzel Dumfries et Cody Gakpo jouent les rôles principaux. Cependant, cette tactique pourrait ne pas fonctionner contre le Maroc.

Car sur les ailes de la défense marocaine évoluent des stars mondiales du football — Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui . Il est fort probable que le destin de cette rencontre se joue précisément dans ces duels sur les ailes. Étant donné que les deux équipes ne devraient pas se contenter de défendre, un spectacle riche en buts nous attend.

L'effrayant Sabiri : le nouveau membre du Bayern se vengera-t-il des Néerlandais ?

L'une des plus grandes intrigues du match concerne l'attaquant marocain Ismaël Sabiri . Il réalise une série phénoménale en marquant lors de chaque match de la phase de groupes de la CDM 2026.

Ce forward en feu, qui rejoint le club allemand du Bayern cet été, sera certainement un véritable casse-tête pour les défenseurs néerlandais, souvent lents et sujets aux fautes grossières, grâce à sa vitesse incroyable.

Un « chemin facile » vers les quarts de finale

Le vainqueur de ce duel attend un adversaire beaucoup plus abordable au tour suivant (1/8 de finale). Il s'agit du Canada,

qui a beaucoup souffert contre l'Afrique du Sud et s'est qualifié chanceusement grâce à un but à la dernière minute. Par conséquent, si les Pays-Bas ou le Maroc l'emportent, ils auront une excellente opportunité d'atteindre au moins les quarts de finale. Sinon, ils pourraient affronter l'Allemagne ou la France en quarts.