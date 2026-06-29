Le Brésil prendra-t-il sa revanche sur le Japon ? Un grand test en play-offs

Trois matchs passionnants attendent les supporters aujourd'hui et cette nuit pour les play-offs de la Coupe du Monde 2026. Les 29 et 30 juin, les duels Brésil — Japon, Allemagne — Paraguay et Pays-Bas — Maroc s'affronteront pour une place en 1/8 de finale.

L'un des matchs centraux de la journée se déroulera à Houston. Le Brésil, quintuple champion du monde, tentera de prendre sa revanche sur le Japon, qui l'avait battu lors de leur dernière confrontation.

Quand aura lieu le match Brésil — Japon ?

Brésil — Japon

29 juin, 22:00

NRG Stadium, Houston

Le Brésil est considéré comme favori pour cette rencontre. Cependant, le résultat récent du Japon sert d'avertissement sérieux pour la « Seleção ».

Comment le Japon a-t-il battu le Brésil ?

Lors d'un match amical en octobre 2025, le Brésil menait 2-0 à la fin de la première période.

Pourtant, les hommes de Hajime Moriyasu ont totalement renversé la situation en seconde période pour s'imposer 3-2.

Ce résultat a prouvé qu'il ne faut jamais sous-estimer le Japon.

Lors de la phase de groupes, les Asiatiques ont également :

Lutté d'égal à égal avec les Pays-Bas ;

Opposé une sérieuse résistance à la Suède ;

Battu la Tunisie sur un score fleuve.

Les principales pertes du Japon

Cette fois, le Japon entrera sur le terrain sans plusieurs joueurs clés ayant participé à la victoire de l'année dernière.

Mitoma, Kubo, Endo et Minamino ne pourront pas aider leur équipe lors de ce match.

Ces absences pourraient affecter le potentiel offensif du Japon. Cependant, Ayase Ueda et Daichi Kamada sont actuellement dans une excellente forme sportive.

Ils tenteront d'exploiter les espaces laissés derrière lorsque la ligne défensive brésilienne montera.

Le Brésil semble retrouver ses sensations

Sous la direction de Carlo Ancelotti, le Brésil avait mal débuté la phase de groupes.

Après un nul contre le Maroc, une amélioration positive a été observée dans le jeu de l'équipe, avec deux victoires convaincantes lors des matchs suivants.

Les protagonistes principaux de l'attaque brésilienne :

Vinícius Júnior — 4 buts ;

Matheus Cunha — 3 buts ;

Neymar — de retour après sa blessure.

Les décisions non conventionnelles et le talent individuel de Neymar pourraient grandement aider l'équipe en play-offs.

Où se situe le point faible du Brésil ?

Bien que le Brésil paraisse fort en attaque, il y a des problèmes au milieu de terrain.

L'âge de Casemiro commence à se faire sentir, et il peine dans les matchs à rythme élevé. C'est pourquoi le Japon pourrait exploiter les espaces centraux.

Le scénario du match est facile à prévoir :

Le Brésil aura davantage la possession du ballon ;

Le Japon sera discipliné en défense ;

Les Asiatiques créeront le danger principal via des contre-attaques.

Le Maroc avait justement posé problème au Brésil lors de la première journée de la phase de groupes grâce à des contre-attaques rapides.

Les victoires précédentes ne doivent pas distraire

Le Brésil a battu avec assurance l'Écosse et Haïti lors des deux dernières journées.

Cependant, il faut noter que ces équipes n'ont pas opposé la même résistance que le Japon. C'est pourquoi le véritable niveau de la « Seleção » sera révélé lors de ce match de play-offs.

Quel chemin attend le Brésil ensuite ?

Si les hommes d'Ancelotti franchissent l'obstacle japonais, ils affronteront au tour suivant le vainqueur du duel Norvège — Côte d'Ivoire.

Prochains adversaires potentiels :

Étape Adversaire potentiel 1/8 de finale Norvège ou Côte d'Ivoire Quart de finale Angleterre Demi-finale Argentine

Ainsi, le chemin vers le titre ne sera pas facile pour le Brésil.

La réponse à la question principale sera connue aujourd'hui

Le Brésil a été très critiqué ces dernières années pour son jeu et ses résultats. L'équipe doit maintenant démontrer son véritable potentiel en play-offs.

Le match contre le Japon pourrait répondre à une question : le Brésil est-il sorti de sa longue crise ou les problèmes persistent-ils ?

Pensez-vous que le Brésil prendra sa revanche ou que le Japon créera une nouvelle sensation ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de football.