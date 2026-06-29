La course au Soulier d'Or : La rivalité historique entre Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland

Bien que les succès collectifs soient toujours primordiaux dans le monde du football, la lutte pour les distinctions individuelles a toujours captivé l'attention des fans et des experts. La course au « Soulier d'Or » lors de la Coupe du Monde 2026 promet d'être l'un des duels les plus passionnants et intenses de l'histoire du football. La capacité de buteur de stars comme Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland pourrait non seulement déterminer le sort du tournoi, mais aussi le prochain vainqueur du « Ballon d'Or ». C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Lors du match de l'Argentine contre la Jordanie, Lionel Messi, bien qu'entré en jeu en tant que remplaçant, a complètement changé le cours de la rencontre. Selon Goal.com, alors que les hommes de Lionel Scaloni menaient avec deux buts d'avance, une certaine confusion est apparue sur le terrain après que l'adversaire a réduit le score. C'est précisément avec l'entrée de Messi que le rythme du jeu et le moral de l'équipe ont basculé. Son but sur coup franc à la 80e minute a permis à l'Argentine de terminer la phase de groupes avec un résultat parfait.

Si l'on regarde l'histoire, remporter le « Soulier d'Or » n'est pas toujours synonyme de titre de champion pour l'équipe. Lors des trois dernières Coupes du Monde, les équipes victorieuses ne comptaient pas le meilleur buteur du tournoi dans leurs rangs. Cependant, dans le football moderne, les performances individuelles servent de référence importante pour définir le prestige d'un joueur et sa place sur la scène mondiale.

Trois motivations différentes dans la course aux buteurs

Dans la course actuelle, chaque candidat a son propre objectif. Lionel Messi souhaite conquérir une fois de plus le trône mondial lors de l'un de ses derniers tournois majeurs, tandis que Kylian Mbappé vise à atteindre à nouveau les sommets avec l'équipe de France et à battre ses propres records de buts. Erling Haaland, quant à lui, cherche à briller sur la grande scène avec la Norvège et à démontrer au monde entier son instinct phénoménal de buteur.

L'histoire des Coupes du Monde est riche de tels moments individuels éclatants. Par exemple, bien que le tournoi de 2014 au Brésil se soit terminé par la victoire de l'Allemagne, beaucoup gardent en mémoire le but spectaculaire de James Rodríguez contre l'Uruguay. À l'époque, le Colombien avait contrôlé le ballon de la poitrine avant de le loger sous la barre transversale à 25 mètres. Ce but a par la suite été récompensé par le Prix Puskás.

Aujourd'hui, marquer un but n'est pas seulement une question de supériorité au score, c'est aussi une véritable déclaration d'intention. Cette rivalité entre Messi, Mbappé et Haaland est un pur plaisir pour les fans de football. Car chaque but rapproche le joueur du rang des plus grands de l'histoire. Surtout avec l'ajout d'une « machine à buts » comme Erling Haaland, cette compétition a atteint un nouveau palier.

En conclusion, le tournoi de 2026 ne sera pas seulement une célébration de la tactique collective, mais aussi du talent individuel. La performance de Lionel Messi en sortant du banc sert de leçon unique pour les jeunes joueurs. La course au « Soulier d'Or » est encore longue et chaque but marqué aura sans aucun doute une valeur inestimable.